Groupe OCP: 69 milliards de dirhams de chiffre d’affaires à fin septembre

Les conditions de marché au troisième trimestre sont restées similaires à celles du trimestre précédent. Les prix des engrais phosphatés ont poursuivi leur progression, soutenus par une offre limitée, principalement en raison des contraintes persistantes d’approvisionnement en provenance de Chine.

Ces conditions ont été également marquées par une forte demande sur les principaux marchés, notamment en Europe et en Afrique. La demande au Brésil s’est nettement améliorée au troisième trimestre, permettant de rattraper les retards d’achat cumulés plus tôt.

Dans ce contexte, le groupe OCP a enregistré une croissance à deux chiffres de son chiffre d’affaires par rapport à la même période de l’année précédente, passant de 61 à 69 milliards de dirhams. Cette performance s’explique par la hausse des volumes d’exportation sur les trois segments (roche, engrais et acide).

Lire aussi : Sécurité hydrique industrielle: la BERD s’engage avec OCP Group

Le chiffre d’affaires des engrais phosphatés a augmenté de 15% en monnaie locale par rapport à la même période l’année dernière, principalement soutenu par des volumes d’exportation plus élevés, en particulier de TSP, dont les volumes ont connu une forte progression de 54% en glissement annuel, souligne OCP dans un communiqué. Cette performance s’explique notamment par l’élargissement par le groupe de son offre d’engrais adaptés aux besoins spécifiques des cultures et des sols locaux. Cette stratégie favorise une agriculture de précision plus efficace, visant à optimiser les rendements des cultures tout en préservant la santé des sols.

Le chiffre d’affaires de l’acide phosphorique a enregistré une croissance substantielle, avec une hausse de 52% d’une année sur l’autre en monnaie locale, portée par des volumes d’exportation accrus vers des régions clés, notamment l’Europe et l’Inde.

En revanche, le chiffre d’affaires de la roche a diminué de 39% sur la période en monnaie locale, ce qui reflète principalement une baisse des volumes de ventes domestiques par rapport à 2023. Cela dit, les volumes d’exportation vers des clients en Europe et en Amérique du Sud ont considérablement augmenté.