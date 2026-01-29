Grand stade Hassan II de Casablanca: 3,29 milliards de dirhams pour les travaux de couverture et de façade

Cet appel d’offres intervient après la fin des travaux de terrassement et de gros œuvre, marquant une nouvelle avancée concrète dans la réalisation de cette infrastructure sportive majeure. Il s’agit du troisième lot du projet, dédié à l’un des volets les plus techniques et emblématiques du futur stade.

Le coût estimatif des prestations s’élève précisément à 3,29 milliards de dirhams TTC, confirmant l’envergure financière et stratégique de ce lot. Les travaux concernent plusieurs corps d’état à forte valeur ajoutée, notamment les gros œuvres spécifiques au lot, la charpente métallique, la mise en place d’un réseau de câbles tendus, ainsi que l’enveloppe architecturale du stade en membrane et en aluminium, éléments centraux de son identité visuelle.

En raison de la complexité technique du marché, l’ANEP impose des exigences élevées en matière de qualification et d’expérience. Les entreprises installées au Maroc doivent ainsi fournir une copie certifiée conforme de leur certificat de qualification et de classification, valant dossier technique, et justifier d’une qualification L8 en charpente métallique, avec une classe minimale 1.

Les entreprises étrangères, quant à elles, sont tenues de présenter au moins deux références de projets achevés au cours des dix dernières années. Ces références doivent concerner, d’une part, la couverture totale d’un stade d’une capacité supérieure à 40.000 places, et d’autre part, un projet d’importance comparable, dont le montant des travaux de charpente métallique, de couverture et d’habillage de façade atteint au moins 2 milliards de dirhams TTC.

Pour rappel, le Grand stade Hassan II de Casablanca est l’un des projets structurants les plus ambitieux jamais lancés dans le domaine sportif au Maroc. Conçu par le cabinet d’architecture marocain Oualalou + Choi, en association avec le cabinet international Populous, référence mondiale en matière de conception de stades, l’ouvrage se veut à la fois monumental et profondément ancré dans l’identité architecturale marocaine.

Le futur stade affichera une capacité d’environ 115.000 spectateurs, ce qui en fera le plus grand stade du Maroc et l’un des plus vastes au monde. Implanté sur un site de plus de 100 hectares, il est appelé à devenir un pôle sportif, culturel et urbain majeur à l’échelle nationale et continentale.

Destiné à accueillir les plus grandes compétitions internationales, le Grand stade de Casablanca figure parmi les enceintes pressenties pour abriter la finale de la Coupe du monde 2030, que le Maroc coorganisera avec l’Espagne et le Portugal. Une perspective qui confère à ce projet une dimension stratégique et symbolique majeure pour le Royaume.