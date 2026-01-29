Economie

Grand stade Hassan II de Casablanca: 3,29 milliards de dirhams pour les travaux de couverture et de façade

Maquette du Grand stade Hassan II de Benslimane.

L’Agence Nationale des Équipements Publics (ANEP) a lancé un nouvel appel d’offres stratégique dans le cadre du projet du Grand stade Hassan II de Casablanca, implanté dans la province de Benslimane. Ce marché porte sur les travaux de couverture et de façade, pour un montant global estimé à 3,29 milliards de dirhams.

Par La Rédaction
Le 29/01/2026 à 18h46

Cet appel d’offres intervient après la fin des travaux de terrassement et de gros œuvre, marquant une nouvelle avancée concrète dans la réalisation de cette infrastructure sportive majeure. Il s’agit du troisième lot du projet, dédié à l’un des volets les plus techniques et emblématiques du futur stade.

Le coût estimatif des prestations s’élève précisément à 3,29 milliards de dirhams TTC, confirmant l’envergure financière et stratégique de ce lot. Les travaux concernent plusieurs corps d’état à forte valeur ajoutée, notamment les gros œuvres spécifiques au lot, la charpente métallique, la mise en place d’un réseau de câbles tendus, ainsi que l’enveloppe architecturale du stade en membrane et en aluminium, éléments centraux de son identité visuelle.

Lire aussi : Stade Hassan II de Casablanca: découvrez l’état d’avancement des travaux de terrassement

En raison de la complexité technique du marché, l’ANEP impose des exigences élevées en matière de qualification et d’expérience. Les entreprises installées au Maroc doivent ainsi fournir une copie certifiée conforme de leur certificat de qualification et de classification, valant dossier technique, et justifier d’une qualification L8 en charpente métallique, avec une classe minimale 1.

Les entreprises étrangères, quant à elles, sont tenues de présenter au moins deux références de projets achevés au cours des dix dernières années. Ces références doivent concerner, d’une part, la couverture totale d’un stade d’une capacité supérieure à 40.000 places, et d’autre part, un projet d’importance comparable, dont le montant des travaux de charpente métallique, de couverture et d’habillage de façade atteint au moins 2 milliards de dirhams TTC.

Pour rappel, le Grand stade Hassan II de Casablanca est l’un des projets structurants les plus ambitieux jamais lancés dans le domaine sportif au Maroc. Conçu par le cabinet d’architecture marocain Oualalou + Choi, en association avec le cabinet international Populous, référence mondiale en matière de conception de stades, l’ouvrage se veut à la fois monumental et profondément ancré dans l’identité architecturale marocaine.

Le futur stade affichera une capacité d’environ 115.000 spectateurs, ce qui en fera le plus grand stade du Maroc et l’un des plus vastes au monde. Implanté sur un site de plus de 100 hectares, il est appelé à devenir un pôle sportif, culturel et urbain majeur à l’échelle nationale et continentale.

Destiné à accueillir les plus grandes compétitions internationales, le Grand stade de Casablanca figure parmi les enceintes pressenties pour abriter la finale de la Coupe du monde 2030, que le Maroc coorganisera avec l’Espagne et le Portugal. Une perspective qui confère à ce projet une dimension stratégique et symbolique majeure pour le Royaume.

Par La Rédaction
Le 29/01/2026 à 18h46
#Grand stade de casablanca#Benslimane#ANEP#Coupe du monde 2030

LEs contenus liés

Sports

Grand Stade de Casablanca: la date de début des travaux de construction dévoilée

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Mondial 2030: quand le Grand stade de Casablanca fait trembler les Espagnols

Sports

Mondial 2030: Marca à la découverte du futur stade Hassan II, sérieux rival du Santiago Bernabéu

Sports

Officiel: la construction du Grand Stade Hassan II confiée au groupement marocain SGTM-TGCC

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Projet de Grand stade Hassan II: à Benslimane, les habitants entre enthousiasme et inquiétudes

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Grand Stade Hassan II de Benslimane: de nouvelles images montrent les progrès des travaux de terrassement

Sports

Le Grand stade Hassan II sera prêt pour décembre 2027

Sports

L’architecte Tarik Oualalou dévoile de nouveaux détails sur le futur Grand Stade Hassan II

Articles les plus lus

1
Quand l’Algérie regrette Bouteflika: anatomie d’une nostalgie née des esbroufes de Tebboune
2
Ksar El Kébir: inondation de plusieurs quartiers suite à la crue du Loukkos
3
Le nouveau port Nador West Med prêt à entrer en service fin 2026: ce qu’il faut retenir
4
Affaire Casa Parc: les deux promoteurs Sadreddine Benhima et Hassan Benabdelali placés en détention à Oukacha
5
Barrage Al Wahda: des déversements préventifs enclenchés après la forte remontée du niveau
6
Ksar El Kébir: plan d’urgence activé face à la montée des eaux de l’oued Loukkos
7
Barrages: le stock national progresse de 371 millions de m³ en une journée
8
Finale de la CAN: une décision disciplinaire de la CAF clémente avec le Sénégal, sévère et controversée pour le Maroc
Revues de presse

Voir plus