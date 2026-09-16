Grand prix d’Afrique à El Jadida: une 5e édition autour des nouveaux enjeux de consommation

Le Grand Prix d’Afrique a poursuivi son itinérance au Maroc en posant, pour la première fois, ses valises à El Jadida. Durant trois jours, le Parc d’exposition Mohammed VI a accueilli des professionnels, des experts, des délégations de loteries africaines et des partenaires internationaux venus échanger autour des transformations des marchés du continent.

Les rencontres professionnelles ont débuté le jeudi 10 septembre avec l’inauguration officielle et l’ouverture de l’exposition B2B. Celle-ci a réuni 25 partenaires, exposants et start-up, offrant aux participants un espace consacré à la découverte de solutions, d’innovations et d’expertises destinées au secteur.

Le vendredi 11 septembre a constitué le principal temps fort professionnel, avec le séminaire organisé par l’ALA autour du thème «Cultures, comportements sociaux et consommation dans le business des loteries africaines».

Les échanges ont porté sur les spécificités socioculturelles des différents marchés africains et leur influence sur les comportements de consommation. Les participants ont également abordé l’évolution des modes et des usages de consommation, ainsi que les nouvelles attentes des consommateurs. Les travaux ont notamment permis d’examiner les particularités des marchés locaux et les moyens d’adapter les offres et les approches aux réalités socioculturelles propres à chaque marché africain.

«Cette 5e édition marque une nouvelle étape dans le développement du Grand Prix d’Afrique. Son installation à El Jadida témoigne de notre volonté de poursuivre le rayonnement de cet événement et de proposer aux acteurs du continent un rendez-vous à la hauteur de leurs ambitions», déclare Omar Skalli, directeur général de la SOREC.

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«Le Grand Prix d’Afrique illustre la vitalité du partenariat entre l’ALA et la SOREC, ainsi que notre ambition commune de renforcer la coopération entre les loteries africaines», souligne Dramane Coulibaly, président de l’Association des loteries d’Afrique. «Le thème retenu cette année nous permettra de mieux comprendre les évolutions des comportements et des modes de consommation afin d’accompagner les transformations du secteur sur le continent», ajoute-t-il.

La journée du samedi 12 septembre a été consacrée à la compétition hippique, venant clôturer trois jours de rencontres, d’échanges professionnels et de partage d’expertises entre les différents acteurs réunis à El Jadida.