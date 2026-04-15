Gitex Africa: les pavillons européens consolident l’ancrage du Maroc numérique

L’Union européenne et ses États membres participent à la 4ème édition du Gitex Africa.

À l’entrée du hall international, les discussions s’enchaînent sans interruption sur le stand de l’équipe Allemagne. Autour de tables de rendez-vous organisées, dirigeants marocains et représentants européens échangent cartes de visite, présentations et perspectives de projets. L’ambiance tranche avec les démonstrations spectaculaires visibles ailleurs dans le salon: ici, l’essentiel se joue dans la négociation, la structuration de partenariats et l’identification d’opportunités concrètes.

Ce positionnement illustre une évolution du Gitex Africa, désormais moins vitrine technologique que plateforme opérationnelle de mise en relation. Le Maroc, en accueillant cette 4ème édition, s’affirme comme point d’entrée pour les stratégies internationales orientées vers l’Afrique.

L’Allemagne mise sur l’investissement productif et l’emploi

Cette dynamique prend une forme particulièrement lisible sur le pavillon allemand, où l’approche repose sur deux axes clairement définis: investissement et intermédiation économique.

«Nous sommes ici au Gitex Africa 2026 pour nous présenter autour de deux axes principaux», explique Katharina Felgenhauer, directrice de la Chambre allemande de commerce et d’industrie au Maroc, entouré des équipes de la GIZ, de la KfW et de Germany Trade & Invest.

Le premier levier s’incarne dans le programme «Invest for Jobs», conçu comme un mécanisme bilatéral entre l’Allemagne et le Maroc. L’objectif dépasse le simple financement: il s’agit de structurer des investissements générateurs d’emplois, tout en accompagnant la montée en compétences.

«Ce programme soutient notamment la formation des jeunes afin d’accélérer leur intégration sur le marché du travail», précise-t-elle.

Ce dispositif traduit un repositionnement des partenariats euro-marocains vers des logiques de co-développement productif. L’investissement devient un outil d’intégration économique, reliant formation, industrie et emploi.

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Dans le prolongement de cette logique, le second axe repose sur l’organisation active de rencontres B2B. Le stand allemand agit comme une plateforme de connexion directe entre entreprises.

«La Chambre allemande de commerce et d’industrie facilite activement ces rencontres entre entreprises allemandes et marocaines», souligne Katharina Felgenhauer.

Ce rôle d’intermédiation s’appuie sur un réseau déjà structuré. «Nous regroupons aujourd’hui plus de 600 entreprises membres, marocaines et allemandes, actives dans des secteurs en forte dynamique», précise la directrice de la Chambre allemande de commerce et d’industrie au Maroc, donnant ainsi une mesure concrète de l’écosystème mobilisé.

Des secteurs ciblés au croisement des priorités africaines

L’intérêt suscité sur le stand allemand se concentre sur des segments précis: mobilité, fintech et technologies appliquées à la santé. Ce ciblage ne relève pas d’un hasard conjoncturel. Il reflète une convergence entre les priorités industrielles européennes et les besoins structurels des économies africaines.

«Nous avons observé un intérêt marqué pour la mobilité, la fintech et les technologies de santé», indique la directrice de la Chambre.

La mobilité renvoie aux enjeux d’urbanisation rapide sur le continent. La fintech accompagne l’inclusion financière. Les technologies médicales répondent à des besoins d’accès et d’efficacité des systèmes de santé.

Le Maroc apparaît ici comme un terrain d’expérimentation et de déploiement, capable de servir de base régionale pour ces solutions.

L’Union européenne structure l’offensive deep tech

À quelques mètres de là, le pavillon de l’Union européenne propose une lecture complémentaire, centrée sur le financement et l’innovation de rupture.

Bertrand Vert, représentant du Conseil européen de l’innovation, décrit une stratégie d’envergure. «L’Union européenne a mobilisé 10 milliards d’euros pour financer les PME et start-up de la deep tech», explique-t-il.

L’ampleur du dispositif s’inscrit dans une logique de souveraineté technologique, mais aussi de projection internationale. «Nous avons déjà financé près de 2.000 entreprises en Europe et dans les pays associés», précise-t-il.

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Cette base industrielle constitue un levier d’expansion vers des marchés extérieurs, dont l’Afrique.

Le Maroc, dans ce schéma, occupe une position particulière. «Nous sommes en train de finaliser des accords pour permettre aux entreprises marocaines d’intégrer pleinement notre programme», indique Bertrand Vert.

L’enjeu dépasse l’accès au financement. Il s’agit d’insérer les entreprises marocaines dans un réseau technologique européen de premier plan.

«Rejoindre le Conseil européen de l’innovation, c’est accéder à un écosystème de 2.000 entreprises à la pointe des technologies», insiste-t-il.

Le Maroc comme interface euro-africaine

Ce double dispositif, allemand et européen, converge vers une même lecture géoéconomique. Le Maroc est perçu comme une interface stratégique entre l’Europe et l’Afrique, capable de structurer des chaînes de valeur régionales.

«Le Maroc constitue une porte d’entrée vers le continent africain, où les besoins et les opportunités sont considérables», affirme Bertrand Vert.

Cette perception repose sur plusieurs facteurs: stabilité institutionnelle, infrastructures, politiques publiques en faveur du numérique et position géographique.

L’organisation même du Gitex Africa à Marrakech participe à cette consolidation. Le salon devient un outil de diplomatie économique, permettant d’aligner intérêts publics et initiatives privées.

Une logique de long terme et de capital patient

La stratégie européenne se distingue également par son horizon temporel.

«Nous sommes un investisseur de long terme, engagé aux côtés des entreprises», souligne Bertrand Vert.

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Ce positionnement tranche avec des approches plus opportunistes observées sur certains marchés émergents. Il vise à sécuriser des trajectoires industrielles durables, notamment dans des secteurs technologiques exigeant des cycles d’investissement longs.

L’intégration progressive du Maroc dans ces dispositifs pourrait ainsi renforcer la capacité du pays à capter des projets à forte valeur ajoutée.

Du salon à l’écosystème continental

La présence du pavillon polonais, bien que moins institutionnalisée dans sa communication, complète ce tableau en illustrant la diversité des initiatives européennes.

Les entreprises exposées couvrent des domaines allant des simulateurs médicaux immersifs aux solutions IoT, en passant par les technologies environnementales. Leur présence traduit une volonté d’exploration du marché marocain et, au-delà, africain.

Cette dynamique confirme une tendance de fond: le Gitex Africa n’est plus uniquement un événement technologique. Il devient un espace de structuration des flux d’investissement, des partenariats industriels et des réseaux d’innovation.

Une projection continentale pilotée depuis Marrakech

À mesure que les échanges se multiplient sur les stands, une réalité devient une évidence: le centre de gravité des stratégies numériques africaines s’organise progressivement autour du Maroc.

L’édition 2026 du Gitex Africa illustre cette mutation vers une logique opérationnelle, où les annonces se traduisent en dispositifs concrets. Les pavillons européens, loin d’une simple présence symbolique, matérialisent une stratégie bien pensée: investir, connecter, déployer. Le Maroc comme point d’ancrage.