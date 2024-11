Gestion des déchets ménagers: la Banque mondiale approuve un financement de 250 millions de dollars pour le Maroc

Le conseil d’administration de la Banque mondiale a approuvé, ce mardi 26 novembre 2024, le Programme d’appui à la gestion des déchets ménagers et assimilés (GDMA) au Maroc, d’un montant de 250 millions de dollars.

Ce programme a pour objectif d’aider à renforcer les performances financières et environnementales du secteur en soutenant les investissements et les réformes prioritaires, a indiqué la banque dans un communiqué.

«Contribuer à la promotion de villes plus agréables à vivre et plus attractives est une priorité pour la Banque mondiale au Maroc. Notre cadre de partenariat actuel met l’accent sur la nécessité d’améliorer les services d’infrastructures clés dans les zones urbaines», a déclaré Moustapha Ndiaye, directeur de la Banque mondiale pour le Maghreb et Malte.

«Ce nouveau programme s’inscrit dans la continuité de notre engagement de longue date dans le secteur et complète les efforts du gouvernement pour améliorer la fourniture de services locaux et la qualité de vie des citoyens tout en soutenant les efforts du Maroc, d’adaptation et d’atténuation au changement climatique», a-t-il ajouté.

Le communiqué de la Banque mondiale note que le nouveau programme est soutenu par l’assistance technique et le financement de la Facilité mondiale pour la réduction des risques de catastrophe et de la Facilité de conseil public-privé pour les infrastructures.

Les villes marocaines abritent plus de 60 % de la population du pays et sont les principaux moteurs de la croissance. Le Nouveau modèle de développement met l’accent sur l’amélioration de la qualité de vie et de l’attractivité des zones urbaines, rappelle-t-il. Dans ce contexte, la gestion des déchets ménagers a été l’une des principales priorités du gouvernement marocain, avec des améliorations notables au cours des deux dernières décennies, relève-t-il.

Des défis environnementaux et financiers à relever

Avec le soutien de la Banque mondiale, le programme national de gestion des déchets ménagers et assimilés a permis d’améliorer considérablement la propreté des villes, avec un taux de collecte des déchets urbains passé de 40 % en 2008 à 96% en 2022, selon la même source. Malgré les progrès accomplis, le secteur continue de faire face à des défis environnementaux et financiers, fait-t-il remarquer.

Pour rectifier le tir, le gouvernement marocain a mis en place en 2023 le Programme national de valorisation des déchets ménagers , qui met l’accent sur des pratiques plus durables sur le plan environnemental, notamment à travers la réduction de l’enfouissement et l’amélioration des niveaux de valorisation des déchets, est-il indiqué.

Le nouveau programme soutenu par la Banque mondiale contribuera directement à la réalisation des objectifs du programme national de valorisation des déchets ménagers en aidant à améliorer les performances financières et environnementales du secteur tout en renforçant la gouvernance, les politiques et la gestion de ce dernier, est-il souligné.

Il contribuera aussi, est-il précisé, à améliorer la gestion de plusieurs décharges contrôlées et à étendre les efforts de valorisation des déchets, en utilisant des modèles économiques financièrement viables.

Il permettra aussi de fermer et de réhabiliter un certain nombre de décharges abandonnées non contrôlées, d’identifier des sources de revenus supplémentaires pour le secteur et de soutenir le suivi et le rapportage des émissions de gaz à effet de serre du secteur, conformément aux engagements du Maroc dans le cadre de l’Accord de Paris, est-il indiqué.