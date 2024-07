Banque mondiale: Ahmadou Moustapha Ndiaye, nouveau directeur pays pour le Maghreb et Malte

La Banque mondiale a nommé Ahmadou Moustapha Ndiaye, directeur pays pour le Maghreb et Malte, chargé d’accompagner les gouvernements algérien, libyen, maltais, marocain et tunisien, ainsi que les partenaires de développement et d’autres parties prenantes, sur des initiatives alignées avec les priorités de ces pays et la vision de la Banque mondiale, consistant à éradiquer la pauvreté tout en assurant une planète vivable.

Ce dernier dirigera aussi les partenariats stratégiques de l’institution financière au Maghreb et à Malte, et supervisera un portefeuille de financements de 11,5 milliards de dollars, ainsi que la diffusion d’importantes connaissances innovantes, la formulation de recommandations sur les politiques publiques et la fourniture de services de conseil.

Plus de 25 ans d’expérience dans le domaine du développement

«Il coordonnera les efforts déployés par la Banque mondiale pour aider les différents pays à atteindre leurs priorités respectives en matière de développement, notamment la croissance inclusive, la création d’emplois dans le secteur privé, la résilience climatique, l’accès aux infrastructures essentielles et le développement du capital humain, en particulier pour les femmes et les jeunes», indique l’institution financière.

De nationalité sénégalaise, Ahmadou Moustapha Ndiaye est titulaire d’un master de l’ESCP Business School en France, et parle couramment l’anglais et le français, ainsi que sa langue maternelle, le wolof. Avant d’occuper son poste actuel, il était directeur de la stratégie et des opérations de la Banque mondiale pour la finance équitable et la croissance inclusive.

«Ahmadou Moustapha Ndiaye apporte à ses nouvelles fonctions plus de 25 ans d’expérience dans le domaine du développement, ayant occupé une série de postes opérationnels et de direction au niveau mondial et national, notamment en Afrique, en Amérique latine, en Europe de l’Est et en Asie centrale. Il s’est forgé une solide expérience dans l’obtention de résultats adaptés à des contextes nationaux uniques», souligne la Banque mondiale.