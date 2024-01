Gestion d’actifs industriels: JESA décroche la prestigieuse norme ISO 55001

Suite à audit rigoureux réalisé du 18 au 20 décembre 2023 par LRQA, l’un des leaders mondiaux en matière de services de certification aux normes de systèmes de management, JESA a obtenu la certification ISO 55001 pour son service de gestion d’actifs industriels (maintenance). Cette réalisation place le fournisseur de services de conception, d’ingénierie, de réalisation de projets et de gestion d’actifs en Afrique au rang des quelques entreprises mondiales qui répondent aux exigences élevées de cette norme internationale.

Cette certification, décernée après un examen minutieux des pratiques de gestion d’actifs de JESA, est plus qu’un simple accomplissement. Elle symbolise l’engagement de l’entreprise à offrir des solutions innovantes et efficaces à ses clients, tout comme elle met en lumière le dévouement de l’entreprise marocaine à améliorer constamment ses performances et à optimiser la valeur de ses actifs.

L’ISO 55001 représente une norme fondamentale qui établit un cadre méthodique et précis destiné aux organisations désireuses d’optimiser la gestion de leurs actifs, qu’il s’agisse d’infrastructures physiques, d’équipements, de propriété intellectuelle ou d’autres formes d’actifs.

Au cœur de cette norme se trouve la nécessité de comprendre le contexte organisationnel dans son ensemble. Cela implique une analyse approfondie des besoins et attentes des différentes parties prenantes, ainsi qu’une évaluation des conditions externes et internes pouvant influencer la gestion des actifs. Une telle compréhension facilite l’adaptation et l’efficacité des stratégies de gestion.

L’engagement de la direction joue également un rôle crucial. Une participation active et engagée des dirigeants est indispensable pour instaurer une culture robuste de gestion des actifs au sein de l’organisation. Cet engagement se manifeste par l’élaboration de stratégies et d’objectifs spécifiques, alignés sur les besoins en gestion des actifs, tout en tenant compte des risques et des opportunités.

Un soutien organisationnel solide est également nécessaire. Il s’agit de veiller à ce que les ressources humaines, financières et technologiques requises soient disponibles et alignées avec les objectifs de gestion des actifs.

La mise en œuvre opérationnelle est un autre aspect crucial de la norme, incluant l’établissement de processus et de systèmes conçus pour gérer les actifs de manière efficace tout au long de leur cycle de vie, depuis leur acquisition jusqu’à leur élimination ou renouvellement.

La norme ISO 55001 accorde par ailleurs une place importante à l’évaluation des performances. Il est en effet essentiel de surveiller et d’évaluer régulièrement la performance des actifs, en se basant sur des indicateurs de performance clairement définis et pertinents. Cette démarche permet d’assurer que les objectifs fixés sont atteints et que la gestion des actifs est en phase avec les ambitions de l’organisation.

Enfin, l’ISO 55001, c’est aussi l’amélioration continue. Cela implique d’identifier constamment des opportunités d’amélioration et de mettre en œuvre des actions correctives et préventives pour affiner et optimiser la gestion des actifs. En adoptant cette approche, les organisations peuvent non seulement améliorer leur efficacité opérationnelle, mais aussi maximiser la valeur de leurs investissements et promouvoir une gestion des actifs plus durable et plus responsable.

JESA, en adhérant à ces principes, démontre non seulement sa capacité à gérer efficacement les actifs, mais aussi son engagement envers une amélioration continue et une évaluation régulière des performances. Il s’agit là d’une norme qui contribue à une meilleure utilisation des ressources et à une gestion plus durable des actifs au sein des organisations.