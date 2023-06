Pour JESA, la nouvelle marque NEFS est un symbole d’engagement envers la sécurité et la santé

Pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste l’approche HSE adoptée par JESA depuis sa création et comment elle contribue à créer un environnement de travail sûr et sain pour vos clients et votre écosystème?

Avant de répondre à votre question, permettez-moi tout d’abord de vous présenter JESA brièvement. JESA a été créé en 2010, c’est une joint-venture entre deux multinationales, leaders dans leurs domaines respectifs: OCP et Worley. Aujourd’hui, JESA est un fournisseur de solutions leader en Afrique dans les services de conception, d’ingénierie, de réalisation de projets et de gestion d’actifs, offrant une valeur supérieure aux clients avec des solutions de bout en bout, innovantes et durables pour l’avancement industriel et urbain. JESA compte près de 3.500 collaborateurs avec des bureaux au Maroc, en Côte d’Ivoire, en Éthiopie, au Bénin, au Sénégal et aux États-Unis.

L’approche HSE adoptée par JESA depuis sa création repose sur une culture intrinsèque de prévention et de soin mutuel. Nous considérons que la sécurité et la santé de nos collaborateurs, de nos clients et de notre écosystème sont des priorités absolues. Notre approche vise à créer un environnement de travail sûr et sain, en mettant en place des systèmes de gestion HSE rigoureux à toutes les étapes de nos projets.

Cela comprend des normes et des réglementations inspirées des meilleures pratiques internationales, ainsi que des programmes de sensibilisation et de formation visant à prévenir les incidents et à réduire les risques. En favorisant une culture où chacun est responsable de sa propre sécurité et de celle des autres, nous créons un environnement propice à la productivité et au bien-être. Aujourd’hui JESA est un leader continental en termes de normes HSE et de sécurité au travail.

Quelles sont les principales actions mises en place par JESA pour renforcer sa culture HSE et atteindre un niveau d’excellence de classe mondiale? Pouvez-vous nous donner des exemples concrets de programmes de formation, de motivation et de systèmes de suivi que vous avez mis en œuvre?

Pour renforcer notre culture HSE et atteindre un niveau d’excellence de classe mondiale, nous avons mis en place plusieurs actions concrètes. Tout d’abord, nous avons intégré un système de gestion HSE dans l’ensemble de notre chaîne de valeur, en veillant à ce que les meilleures pratiques soient appliquées à chaque étape de nos projets. De plus, nous avons établi un système de gouvernance qui garantit un engagement continu de notre leadership envers la sécurité et la santé.

En ce qui concerne la formation, nous avons développé des programmes spécifiques pour nos collaborateurs et nos partenaires, axés sur la perception des risques et la prévention des situations dangereuses. Ces programmes permettent à chacun de prendre conscience des dangers potentiels et de se préparer adéquatement pour éviter les incidents.

Parmi ces programmes, JESA a mis en place en partenariat avec notre actionnaire OCP le «HSE Training Program», une initiative développée par JESA Institute pour l’écosystème OCP et JESA, visant à promouvoir la sécurité sur les chantiers de construction. Ce programme a pour objectif de fournir des connaissances théoriques et pratiques en matière de santé, sécurité et environnement (HSE) aux travailleurs et superviseurs des sites. Il vise à identifier et maîtriser les 12 risques les plus critiques, à appliquer les règles de sécurité et à utiliser les outils HSE de JESA. Plus de 2.700 travailleurs et 200 superviseurs ont déjà bénéficié de cette formation sur une durée de 12 mois, et ils recevront un certificat de fin de formation.

Le programme a également pour objectif d’améliorer la transparence grâce à JPASS, une plateforme numérique de gestion de chantier, développée par JESA, permettant l’identification, le contrôle et le suivi des différentes parties prenantes pendant les phases de construction en fournissant un support en direct efficace aux acteurs clés du site dans la gestion et le contrôle de toutes les activités. Cette initiative témoigne de l’engagement de JESA envers la sécurité et la santé de ses collaborateurs.

Nous mettons également en place des programmes de motivation et de reconnaissance pour nos travailleurs, afin de les encourager à adopter des comportements sécuritaires et à contribuer activement à notre culture HSE. La reconnaissance des efforts fournis est essentielle pour maintenir une dynamique positive.

En ce qui concerne les systèmes de suivi, nous utilisons des critères de référence internationaux pour évaluer et mesurer notre performance en matière de HSE. Cela nous permet d’identifier les domaines où des améliorations sont nécessaires et de mettre en place des actions correctives efficaces. Nous croyons fermement en l’amélioration continue, et nous nous efforçons constamment de devenir plus efficaces et plus sûrs dans tout ce que nous entreprenons.

Pourquoi avez-vous décidé de créer la marque NEFS et quelle est sa signification pour JESA? Comment cette nouvelle marque renforce-t-elle l’engagement de JESA envers la sécurité et la santé de ses collaborateurs et de toutes ses parties prenantes?

La création de la marque NEFS est le résultat de notre engagement indéfectible envers la sécurité et la santé au travail. NEFS, qui signifie «No Exception for Safety» (Aucune exception pour la sécurité), incarne l’âme et la détermination qui guident notre mission en matière de HSE. Nous avons choisi de créer cette marque, qui est propre à JESA, avec sa propre identité, pour renforcer et consolider nos valeurs fondamentales et pour mettre en avant la place centrale qu’occupe la sécurité dans notre business model.

NEFS renforce notre engagement envers la sécurité et la santé de nos collaborateurs et de toutes les parties prenantes en créant un état d’esprit holistique de prévention sans exception, rappelant à tous que la sécurité est une priorité absolue et que chacun a le droit de rentrer chez lui sain et sauf. Cette nouvelle marque sert de rappel constant de notre engagement envers la sécurité et elle inspire tous nos collaborateurs à adopter des pratiques sécuritaires dans tout ce qu’ils entreprennent.

NEFS est bien plus qu’un logo ou un slogan, c’est un symbole puissant de notre engagement envers la sécurité et la santé. NEFS incarne notre détermination et notre engagement irrévocable à créer un environnement de travail sûr et sain, et guide notre vision de l’excellence en matière de HSE.