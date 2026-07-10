Gaz naturel: les flux vers le Maroc reculent de 15,9% au premier semestre 2026 malgré le rebond de juin

Les flux de gaz naturel acheminés vers le Maroc via l’Espagne ont atteint 3.991 GWh au premier semestre 2026, contre 4.747 GWh durant la même période de 2025, soit une baisse de 15,9%, selon les données provisoires d’Enagás GTS, gestionnaire technique du système gazier espagnol. Le Royaume a ainsi reçu 756 GWh de moins en six mois, marquant une rupture avec la progression enregistrée sur l’ensemble de l’année précédente.

La baisse semestrielle masque cependant une évolution contrastée. Les flux ont atteint 822 GWh en janvier, 572 GWh en février, 583 GWh en mars, 377 GWh en avril, 778 GWh en mai et 859 GWh en juin. Après le creux d’avril, les volumes ont plus que doublé en mai, avec un rebond de 106,4% sur un mois, avant de progresser encore de 10,4% en juin.

La contraction s’est principalement jouée en mars et avril, avec des baisses respectives de 39% et 48,9% sur un an. À l’inverse, juin a retrouvé un niveau quasiment identique à celui du même mois de 2025, avec une variation de seulement +0,1%.

La hausse observée en fin de semestre ne contredit donc pas la baisse de 15,9% du cumul semestriel. Les deux indicateurs mesurent des réalités différentes: les volumes progressent entre avril, mai et juin 2026, mais les 3.991 GWh reçus sur les six premiers mois restent inférieurs aux 4.747 GWh enregistrés un an auparavant.

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Ces chiffres ne permettent toutefois pas, à eux seuls, de conclure à une pénurie ni d’attribuer le recul à une cause unique. L’évolution de la demande électrique, la disponibilité des centrales, la programmation des injections, les opérations techniques et les arbitrages d’approvisionnement peuvent également influencer les flux mensuels.

Le recul de 2026 intervient après une année de hausse. Selon les statistiques officielles de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES), l’Espagne a exporté 10.375 GWh de gaz naturel vers le Maroc en 2025, soit 6,9% de plus qu’en 2024. Le Royaume représentait alors 24,9% des exportations gazières espagnoles, se classant deuxième destination derrière la France.

Le poids du Maroc était encore plus prononcé en décembre 2025: avec 916 GWh reçus, en hausse de 39,8% sur un an, le Royaume concentrait 38% des exportations espagnoles de gaz du mois et en constituait la première destination.

Depuis 2022, le Maroc achète du gaz naturel liquéfié sur les marchés internationaux, le fait regazéifier dans des terminaux espagnols, puis l’achemine vers son territoire par le gazoduc Maghreb-Europe fonctionnant en sens inverse. Ce dispositif a été mis en place après l’arrêt, fin octobre 2021, du transit du gaz algérien par le GME.