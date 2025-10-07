Economie

Forum économique Maroc-France à Dakhla: plus de 300 chefs d’entreprise attendus

Les infrastructures de la région de Dakhla-Oued Eddahab se développent très rapidement, et tout particulièrement le futur port Dakhla Atlantique, qui, construit sur 1650 hectares, nécessite un budget global de 12,7 milliards de dirhams.

La ville de Dakhla abritera, le 9 octobre, un Forum économique Maroc-France. Souilme Bouaamoud / Le360 (capture image vidéo)

Plus de 300 chefs d’entreprise marocains et français se réuniront à Dakhla le 9 octobre à l’occasion du Forum économique Maroc-France. Organisé par la CGEM et le MEDEF, cet événement vise à renforcer les partenariats bilatéraux et à explorer de nouvelles opportunités dans des secteurs stratégiques tels que l’énergie, les infrastructures et l’agroalimentaire.

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), à travers le club des chefs d’entreprise France-Maroc, organisent un forum économique de haut niveau le 9 octobre 2025 à Dakhla.

Cet événement s’inscrit dans la continuité de la visite d’État du président Emmanuel Macron au Maroc, effectuée à l’invitation du roi Mohammed VI, au cours de laquelle le président français avait affirmé que «le présent et l’avenir du Sahara s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine».

Le forum vise à consolider les relations économiques et commerciales entre les deux pays, déjà marquées par un partenariat dense et historique.

Dakhla, symbole du dynamisme et de l’ouverture du Maroc

Le choix de Dakhla n’est pas anodin. La ville illustre à la fois le dynamisme économique du Royaume et sa vocation africaine. Avec ses projets structurants - notamment dans les infrastructures, l’énergie et la logistique -, Dakhla est devenue une vitrine du modèle de développement régional marocain.

Pour les entrepreneurs français, ce forum représente une opportunité d’explorer un marché émergent offrant un pont naturel entre l’Europe et l’Afrique.

Renforcer les synergies dans les secteurs stratégiques

Plus de 300 chefs d’entreprise marocains et français participeront à cette rencontre, qui ambitionne de renforcer les partenariats existants, d’identifier de nouvelles synergies et de stimuler la coopération économique bilatérale, indique la CGEM dans un communiqué.

Parmi les dirigeants d’entreprises françaises présents figurent notamment Hervé Barrere, président-directeur général de Centrale Danone, Jean-Pierre Clamadieu, président du Conseil d’administration d’Engie, Ross McInnes, président du Conseil d’administration de Safran, et Diego Diaz, président de SNCF International.

Les discussions porteront sur plusieurs secteurs stratégiques: énergies renouvelables et transition énergétique, infrastructures et logistique, tourisme durable et hôtellerie, agroalimentaire et sécurité alimentaire, services innovants et numérique, formation et développement des compétences.

Une coopération économique inscrite dans la durée

Ce forum s’inscrit dans la continuité des rencontres économiques bilatérales organisées par la CGEM et le MEDEF. En avril 2024, un premier forum d’affaires à Rabat avait réuni plus de 300 entrepreneurs et abouti à la publication d’un livre blanc, véritable feuille de route de la coopération entrepreneuriale.

En octobre 2024, un second forum, également à Rabat, s’était tenu en présence du président Macron, marquant la signature d’une vingtaine d’accords économiques dans des secteurs tels que la finance, le dessalement, l’énergie et les technologies.

Une ambition commune pour un partenariat d’exception

La rencontre de Dakhla traduit la volonté partagée de la CGEM et du MEDEF de donner corps au «partenariat d’exception renforcé» qui unit la France et le Maroc.

Au-delà des échanges commerciaux, elle vise à promouvoir l’investissement, encourager l’innovation et favoriser la création de valeur et d’emplois dans les deux économies.

