Food for Progress: le Maroc décroche une subvention américaine pouvant atteindre 33,1 millions de dollars

Le projet sera financé par la vente de 33.000 tonnes métriques de tourteaux de soja et de blé cultivés aux États-Unis. Il sera mis en œuvre par l’organisation Counterpart International et devrait bénéficier à environ 5.000 personnes.

Cette subvention s’inscrit dans un ensemble d’investissements d’aide alimentaire internationale de 825 millions de dollars, annoncé par l’USDA sous la bannière «America First». Les fonds sont répartis entre trois programmes: Food for Peace, McGovern-Dole Food for Education et Food for Progress. Ils doivent mobiliser d’importants achats de produits agricoles cultivés aux États-Unis.

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Selon l’USDA, ces investissements visent à aider les populations les plus vulnérables, à soutenir les agriculteurs et producteurs américains et à renforcer l’influence agricole des États-Unis dans le monde. Ils doivent aussi préserver la sécurité alimentaire internationale et créer de futurs partenaires commerciaux.

«Lorsque nous partageons l’abondance de l’Amérique avec les personnes dans le besoin à travers le monde, les producteurs qui la rendent possible en bénéficient également», a déclaré Michelle Bekkering, sous-secrétaire adjointe chargée du Commerce et des Affaires agricoles étrangères. Selon elle, le recours à l’approvisionnement et au transport américains permet aux efforts humanitaires de créer des opportunités aux États-Unis. Elle estime qu’ils sauvent des vies et aident les nations à passer «de la dépendance à l’autonomie», tout en garantissant au contribuable américain un retour sur investissement.

Sept pays concernés par Food for Progress

Dans le cadre de Food for Progress, l’USDA achètera 311.650 tonnes métriques de produits agricoles américains. Ces achats doivent servir à moderniser les chaînes de valeur, à renforcer un commerce fondé sur la science et à soutenir des partenaires commerciaux fiables. Outre le Maroc, le programme concerne le Bangladesh, la Bolivie, l’Équateur, le Sri Lanka, la Thaïlande et les Philippines.

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Les deux autres volets de l’annonce ciblent d’autres régions. Food for Peace prévoit l’achat d’environ 129.000 tonnes métriques de produits pour l’aide alimentaire d’urgence en Éthiopie, au Kenya, en République démocratique du Congo et en Haïti. L’USDA a signé à cet effet des accords de principe pour 357 millions de dollars supplémentaires, répartis sur huit projets. Ce montant s’ajoute à 687 millions de dollars de financements d’urgence déjà engagés: 452 millions de dollars en faveur du Programme alimentaire mondial le 3 février 2026 et 235 millions de dollars dans le cadre d’un accord de principe avec Catholic Relief Services le 14 juillet 2026.

Le programme McGovern-Dole prévoit, quant à lui, l’achat de 62.150 tonnes métriques de produits pour sept projets de cinq ans en Bolivie, au Cambodge, en Équateur, en Guinée, au Honduras, au Liberia et au Timor-Leste. Il doit fournir des repas scolaires dans 6.415 écoles afin d’améliorer l’alphabétisation et l’assiduité. Selon l’USDA, il fera aussi découvrir les produits agricoles américains à 1,2 million d’enfants et à leurs familles.