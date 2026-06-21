Economie

Flambée des prix: le plan d’attaque de l’Alliance des économistes istiqlaliens

L’alimentation capte désormais près de 40 % des revenus des ménages, sous l’effet de l’inflation.

Revue de presseL’Alliance des économistes istiqlaliens a dressé un bilan alarmant de l’impact de l’inflation sur le budget des ménages, où l’alimentation capte désormais près de 40% des revenus. Face au poids jugé excessif des circuits de spéculation, qui captent jusqu’à la moitié du prix final des produits agricoles, le parti de la Balance propose une refonte globale de la distribution et la création de structures publiques de régulation pour garantir un prix juste, du producteur au consommateur. Cet article est une revue de presse tirée de Finances News.

Par La Rédaction
Le 21/06/2026 à 19h25

Face à une inflation persistante qui fragilise le budget des ménages, l’Alliance des économistes istiqlaliens a choisi Casablanca pour lancer un pavé dans la mare des circuits de distribution nationaux. Lors d’une rencontre organisée dans la capitale économique, les ténors du parti de l’Istiqlal, dont son secrétaire général Nizar Baraka et le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, se sont penchés sur la protection du pouvoir d’achat des Marocains. «Le constat dressé par les intervenants est sans appel: si la crise climatique et la hausse du coût des intrants agricoles pèsent sur l’offre, c’est avant tout l’inefficacité des canaux de commercialisation qui asphyxie le consommateur final», rapporte le magazine Finances News Hebdo.

Les indicateurs sociaux présentés lors de cet événement dessinent une réalité économique particulièrement rude. Aujourd’hui, plus de 75% des ménages marocains estiment que leurs conditions de vie se sont détériorées au cours de l’année écoulée. L’épargne est devenue un luxe accessible à seulement 2,5% des foyers, tandis que près de 88% des Marocains n’envisagent aucunement de pouvoir mettre de l’argent de côté à l’avenir. Cette détresse financière est directement corrélée à l’envolée des prix des denrées de base. L’alimentation absorbe désormais 38,5% du budget moyen des familles, un taux qui franchit le seuil critique des 45% pour les ménages les plus modestes, creusant ainsi les inégalités.

Au cœur des débats, lit-on dans Finances News, le rôle des intermédiaires a été pointé du doigt comme le principal facteur d’amplification de cette crise. Selon les chiffres du Conseil de la concurrence, ces acteurs intermédiaires captent en moyenne 34% de la valeur finale des produits agricoles, une part qui frôle parfois les 50% du prix payé en bout de chaîne. Abdellatif Maazouz, président de l’Alliance, a dénoncé un système de rente et de spéculation qui neutralise l’effet des interventions financières, pourtant massives et coûteuses, de l’État. Nizar Baraka a qualifié la situation de véritable paradoxe économique : l’agriculteur ne parvient pas à dégager un revenu juste pour son travail, tandis que le citoyen paie ses aliments au prix fort, la valeur ajoutée étant totalement absorbée par les maillons intermédiaires de la chaîne.

Pour remédier à ces dysfonctionnements sans pour autant réintroduire un contrôle des prix par décret ou revenir à une économie administrée, le parti de l’Istiqlal mise sur une refonte structurelle et le renforcement de la souveraineté alimentaire. Les propositions s’articulent d’abord autour de la sécurisation des ressources, notamment par une meilleure gestion de l’eau, le dessalement de l’eau de mer et la mise en place de quotas de production strictement réservés au marché intérieur pour les produits stratégiques.

Le volet le plus novateur du plan réside dans la réorganisation de la logistique commerciale. S’inspirant de modèles internationaux, Nizar Baraka préconise la création de sociétés publiques ou de partenariats public-privé pour encadrer les filières agricoles les plus sensibles. Ces structures auraient pour mission d’acheter directement les productions auprès des agriculteurs et des coopératives, d’investir dans le transport frigorifique et de moderniser les capacités de stockage afin de limiter les pertes. Enfin, cette stratégie globale prévoit la transformation des marchés de gros, la constitution de stocks de sécurité et la création d’un Observatoire national des marges bénéficiaires afin d’assurer une transparence et une traçabilité totales des prix, du producteur jusqu’à l’assiette du consommateur.

Par La Rédaction
Le 21/06/2026 à 19h25

LEs contenus liés

Politique

Pêche maritime: la flambée des prix du poisson dénoncée au Parlement

Société

​Entre 2.500 et 8.000 dirhams: flambée des prix des ovins dans une ferme de la périphérie de Tanger

Société

Flambée des prix: ce qu’il faut retenir des éclaircissements de Nadia Fettah à la Chambre des représentants

Société

Sondage: certaines familles sautent un repas à cause de la flambée des prix

Articles les plus lus

1
Historique: après la débâcle au Mondial, le régime d’Alger interdit le droit de perdre
2
Fruits: pourquoi les prix ne baissent pas malgré une surproduction évidente
3
Dans les coulisses de la visite du maire Zohran Mamdani, chez Dar Lbahja, vitrine de la cuisine marocaine à New York
4
Poulet à 7 DH le kilo: les consommateurs respirent, les éleveurs s’enfoncent dans la crise
5
Archives françaises: «Sahara orano-marocain», le trait d’union qui précéda la frontière
6
Port de Dakhla Atlantique: le chantier franchit un cap décisif avec la mise en place des quais
7
Le régime Tayyibat continue de faire fureur au Maroc: les alertes des professionnels de santé dangereusement ignorées
8
Alerte rouge: des violences de rue aux stades souillés, comment le régime d’Alger instrumentalise le hooliganisme
Revues de presse

Voir plus