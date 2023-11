Experienciah, le nouvel acteur qui veut concurrencer les géants de l’hôtellerie

Est-ce la naissance d’un futur géant touristique? C’est la question que se pose le mensuel panafricain Jeune Afrique dans son édition électronique s’agissant d’Experienciah, la nouvelle filiale d’Al Mada dédiée à la gestion hôtelière dans le Royaume et en Afrique subsaharienne. Son ambition? «Devenir, au niveau du continent, un partenaire privilégié des investisseurs hôteliers pour les accompagner dans la gestion de leurs actifs», annonce son président, Abbas Azzouzi.

Se voulant le porte-étendard de l’hospitalité à la marocaine, cette structure combine stratégie, innovation, excellence et créativité pour créer un environnement où chaque point de contact avec le client est porteur d’émotions, poursuit celui qui dirige également H Partners, un fonds d’investissement à vocation touristique d’Al Mada, cité par la parution.

«Conjuguée à la reprise de l’activité touristique dans le Royaume, qui devrait dépasser la barre de 13 millions de visiteurs en 2023, l’organisation de prochains événements d’envergure – comme la Coupe du monde de football en 2030 et la Coupe d’Afrique des nations en 2025– ouvre des perspectives très prometteuses pour Experienciah», lit-on.

Pour se démarquer de ses concurrents, la start-up met en avant une plateforme de services fondée «sur les dernières avancées technologiques» pour offrir aux investisseurs hôteliers «des solutions innovantes en matière de design d’expériences clients, de re-branding et de distribution, transformant ainsi la façon dont les hôtels interagissent avec leurs hôtes», décrit Abbas Azzouzi, qui connaît bien le secteur pour avoir dirigé l’Office national marocain du tourisme sous le mandat de l’ancien ministre Adil Douiri.

«À peine lancée, l’entreprise gère déjà 22 établissements appartenant à Atlas Hospitality, ancienne filiale de Royal Air Maroc rachetée en 2012 par H Partners», lit-on encore. Experienciah compte à ce jour quatre marques à son actif, à chacune son univers, son identité et un positionnement distinctif. Elles conservent cependant un ADN commun, elles sont marocaines par leur inspiration, leur héritage culturel et leurs racines, elles expriment modernité et ouverture sur le monde. Parmi elles, The View Hotels (bleisure et resorts haut de gamme), Kaan Hotels (milieu de gamme), A Collection et My Relax (gamme économique).

Outre les dix ouvertures prévues dans les prochaines années, Experienciah veut étendre son portefeuille en gérant les hôtels d’investisseurs privés aussi bien au Maroc qu’au Sud du Sahara, où la start-up entend chasser sur le terrain de certains géants, comme le français Accor. «Nous sommes conscients de l’univers très concurrentiel du secteur de la gestion hôtelière, avec des intervenants globaux. Nous souhaitons adopter une approche de proximité vis-à-vis des acteurs locaux. Sur ce terrain-là, nous avons les moyens de faire la différence et de devenir un acteur de référence», précise Abbas Azzouzi à Jeune Afrique.