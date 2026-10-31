EXEED Maroc, partenaire majeur de «The Unforgettable Show», au cœur d’une rencontre musicale inédite entre Garou et Tayc

EXEED Maroc a pris part, en qualité de partenaire majeur, à The Unforgettable Show, qui s’est tenu le 10 octobre 2026 au Sofitel Casablanca Tour Blanche. Ce rendez-vous musical a réuni Garou, ambassadeur officiel d’EXEED Maroc, et Tayc pour une rencontre artistique exclusive entre deux générations et deux univers, dans un cadre associant émotion, élégance et excellence.

En s’associant à cet événement, EXEED Maroc a affirmé son attachement aux expériences culturelles qui rassemblent, inspirent et marquent les esprits. Le lien avec Garou, ambassadeur officiel de la marque, a donné une résonance particulière à ce partenariat, tout en inscrivant EXEED dans un univers artistique en cohérence avec son positionnement premium.

Présente au cœur du dispositif de l’événement, la marque a notamment exposé deux véhicules au Sofitel Casablanca Tour Blanche. Cette mise en scène a permis de faire découvrir l’univers EXEED dans un environnement où se rencontraient musique, design et art de vivre, et de prolonger l’expérience de la soirée au-delà de la scène.

À travers sa participation à The Unforgettable Show, EXEED Maroc a poursuivi une démarche qui associe la marque à des territoires d’expression culturels et lifestyle. Une façon d’affirmer son identité autour de l’innovation, du raffinement et de l’attention portée à l’expérience, tout en accompagnant des initiatives artistiques de premier plan au Maroc.

À propos d’EXEED

EXEED est une marque automobile premium qui conjugue design contemporain, technologies avancées, confort et raffinement. À travers une approche centrée sur l’innovation et l’expérience utilisateur, la marque développe une vision de la mobilité répondant aux attentes d’une clientèle exigeante. Au Maroc, EXEED est importée exclusivement par M-AUTOMOTIV.

M-AUTOMOTIV: acteur majeur de la distribution automobile au Maroc

M-AUTOMOTIV est un groupe marocain spécialisé dans l’importation et la distribution automobile. Historiquement distributeur des marques Renault et Dacia, le groupe a élargi son portefeuille en devenant l’importateur exclusif de plusieurs marques internationales, dont SOUEAST, KGM, EXEED, JAC Motors et GAC.

Fort d’un réseau national de 35 points de vente, de près de 900 collaborateurs et d’un volume annuel de plus de 32.000 véhicules commercialisés, M-AUTOMOTIV figure parmi les acteurs majeurs du secteur automobile marocain. Le groupe propose également une activité de véhicules d’occasion multimarques ainsi qu’un service après-vente reconnu pour son niveau d’exigence et de qualité.

Porté par une vision de long terme, M-AUTOMOTIV œuvre chaque jour pour rendre la mobilité plus accessible, plus innovante et plus humaine au Maroc.