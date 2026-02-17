Entreprises familiales: un premier programme certifiant pour sécuriser la transmission et la gouvernance au Maroc

À l’échelle mondiale, 95% des entreprises familiales ne survivent pas à la troisième génération de propriétaires.. ©Pormezz - stock.adobe.com

C’est une première au Maroc. Un programme certifiant spécifiquement conçu pour les dirigeants et membres d’entreprises familiales vient d’achever sa première édition à Casablanca, avec l’ambition d’apporter des réponses concrètes aux défis de gouvernance, de succession et de leadership intergénérationnel.

Pensé comme un parcours intensif et opérationnel, le Certificat Exécutif «Pérennité & Leadership Intergénérationnel» a attiré une dizaine de dirigeants d’entreprises familiales marocaines autour d’un objectif commun: structurer la gouvernance, anticiper la transmission et renforcer le leadership afin d’assurer la pérennité de leurs structures.

Dans un contexte où les entreprises familiales constituent un pilier majeur de l’économie nationale, les enjeux liés à la succession apparaissent décisifs. À l’échelle mondiale, 95% des entreprises familiales ne survivent pas à la troisième génération de propriétaires. Les entreprises marocaines ne font pas exception, une situation souvent liée à un manque d’anticipation face aux défis humains, organisationnels et stratégiques du passage de relais.

Lors d’une conférence de presse organisée à l’occasion de la clôture, Abdelkader Boukhriss, président de SFM Conseil, a rappelé le poids considérable de ces structures dans le tissu productif national. «Les entreprises familiales constituent environ 90% du tissu des entreprises au Maroc. Elles jouent un rôle très important dans l’économie nationale. Pourtant, elles ne communiquent pas, elles sont très discrètes», a-t-il souligné.

Pour structurer, pérenniser et valoriser ces entreprises, rappelle-t-il, une association dite Institut de l’Entreprise Familiale du Maroc (IEF Maroc), a été créée en juin 2023. «Aujourd’hui, il faut des changements au niveau réglementaire, avec des incitations fiscales et juridiques pour la transformation des entreprises familiales», a plaidé Abdelkader Boukhriss, précisant que l’institut travaille à l’élaboration d’une cartographie du secteur en l’absence de statistiques consolidées au niveau national.

Déployé sur 12 jours, le certificat s’articule autour de quatre modules complémentaires: Succession & gouvernance, Leadership & talents, Stratégie & innovation, ainsi que Vision & charte familiale. L’objectif est d’outiller concrètement les dirigeants pour structurer les mécanismes de gouvernance, élaborer une charte familiale et formaliser un plan de succession.

En plus des apports théoriques, la formation a intégré des ateliers pratiques favorisant l’échange d’expériences et la mise en situation. Selon Abdelkader Boukhriss, cette première édition a constitué «une expérience particulière» marquée par des rencontres entre familles d’entrepreneurs et une dynamique de réflexion collective.

La formation a concerné exclusivement des dirigeants actifs, avec un effectif de dix participants. «Ce nombre restreint permet une meilleure interaction», a-t-il précisé, ajoutant que les prochaines éditions pourraient accueillir davantage de participants, sans dépasser vingt personnes.

Le programme a été animé par des experts du cabinet SFM Conseil et de l’IESEG School of Management, combinant expertise académique internationale, conseil stratégique et retours d’expériences de terrain.

«Assurer la pérennité d’une entreprise familiale ne relève pas uniquement de la performance économique. Cela nécessite un cadre structuré, une vision partagée et un leadership capable de transposer les générations», a affirmé Abdelkader Boukhriss.

Bientôt une deuxième édition

Pour Franck Lebouc-Guilhou, directeur juridique chez SFM Conseil, cette première promotion a également permis «de faire un diagnostic de la réalité dans les entreprises familiales au Maroc et de relever des écarts et des visions très différentes». Un constat qui souligne la nécessité d’un accompagnement structuré pour harmoniser les pratiques et professionnaliser la gouvernance.

Lancée le 19 février 2025 à Casablanca, cette première formation certifiante dédiée aux dirigeants et membres d’entreprises familiales est présentée par ses initiateurs comme un programme pratique et sur mesure. Elle propose des outils concrets pour réussir la transition générationnelle, renforcer le leadership, intégrer l’innovation et définir une vision stratégique commune. Une deuxième édition de ce programme est d’ores et déjà prévue. Elle sera annoncée le 26 mars lors d’une conférence dédiée.

«Ce certificat Executive que nous développons en partenariat avec SFM Conseil traduit notre volonté de partager nos expertises avec les membres des familles entrepreneuses marocaines et de leur offrir un programme complet qui tient compte de leurs histoires, de leurs valeurs ainsi que de leurs ambitions», a déclaré Antoine Decouvelaere, directeur délégué à l’Executive Development & Innovation à l’IESEG.