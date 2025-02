SFM Conseil lance la première formation dédiée aux dirigeants et membres d’entreprises familiales

Contribuer par la formation à la pérennité et au développement harmonieux des entreprises familiales marocaines. Tel est l’objectif de la première formation certifiante dédiée aux dirigeants et membres d’entreprises familiales, conçue par le cabinet SFM Conseil, en partenariat avec l’IÉSEG School of Management.

«Le tissu économique marocain repose à 95% sur des PME, principalement des entreprises familiales. Cruciales pour l’économie, elles restent cependant vulnérables face aux enjeux de gouvernance et de succession. Conscient de leur rôle clé, SFM Conseil, fort de 90 ans d’expertise, s’associe à l’IÉSEG School of Management pour lancer un programme innovant alliant théorie, pratique et échanges, visant à y renforcer le leadership intergénérationnel et assurer leur pérennité», explique Abdelkader Boukhriss, président de SFM Conseil.

Ce programme, structuré en quatre modules complémentaires et animé par des experts reconnus dans le domaine de la gouvernance et de la stratégie familiale, offre aux participants les outils essentiels pour structurer leur gouvernance, renforcer leur leadership, innover tout en respectant leur héritage et définir une vision stratégique commune, indiquent ses initiateurs.

«L’entreprise familiale est la forme d’entreprise la plus ancienne et probablement la plus répandue dans le monde. À l’IESEG School of Management, nos experts étudient ce modèle entrepreneurial ainsi que ses spécificités locales et culturelles pour leurs recherches et leurs enseignements», note Antoine Decouvelaere, directeur délégué à l’IESEG Executive Development & Innovation.

«Ce nouveau certificat exécutif que nous développons en partenariat avec SFM Conseil traduit notre volonté de partager nos expertises avec les membres des familles entrepreneuses marocaines et de leur offrir un programme complet qui tient compte de leurs histoires, de leurs valeurs et de leurs ambitions», ajoute-t-il.

Cette formation offre aux dirigeants et membres d’entreprises familiales des outils concrets pour réussir la transition dans ces structures. Elle porte sur les enjeux cruciaux tels que la succession et la gouvernance, le leadership et la détection des talents, la stratégie et l’innovation, ainsi que l’élaboration d’une vision stratégique. Elle est présentée par ses concepteurs comme une formation pratique et sur mesure qui combine expertise, valeurs et ambitions pour garantir la pérennité des entreprises familiales.

Ce programme de formation a été lancé le mercredi 19 février 2025 à Casablanca par une conférence animée par Antoine Mayaud, qui a une longue expérience dans la gouvernance familiale et la transmission intergénérationnelle des entreprises familiales, et qui accompagne depuis plus de 20 ans des familles entrepreneuses à travers le monde.

Les clés de pérennité d’une entreprise familiale

Durant cette rencontre, Antoine Mayaud a dévoilé les clés de pérennité qu’il a expérimentées au sein de sa famille. Il s’agit notamment de l’accompagnement des plus jeunes dans l’entrepreneuriat, le maintien de la cohésion et l’implication de chaque membre, les processus de vision familiale, les comportements au sein de la famille, le transfert de responsabilités entre générations, ainsi que la mise en place d’une gouvernance efficace, tant pour l’entreprise que pour la famille.

Développant ces points clés, le conférencier insiste sur l’importance de l’accueil des conjoints dans les entreprises familiales. «Cela permet d’avoir de l’air frais, d’apporter des talents et de nouvelles idées et de tempérer les conflits familiaux», explique-t-il.

Il met également l’accent sur l’importance de donner la priorité aux créations d’entreprises par les jeunes s’ils ont une graine d’entrepreneurs. «Il est difficile de pousser à l’ombre des grands arbres et il n’est pas facile de passionner les jeunes pour l’entreprise de leurs parents», souligne-t-il. Recommandant aux participants à ce séminaire de se doter d’une vision familiale à long terme, Antoine Mayaud évoque 3 comportements-clés qui facilitent l’«entreprise en famille»: le parler vrai, la bienveillance et l’exigence.

Parmi les autres points clés qui sont développés par le conférencier, figurent la nécessité pour les ainés de céder le pouvoir au moment opportun, l’application du principe de dualité dans la gouvernance avec une séparation des pouvoirs et l’équilibre entre les affaires et la famille.