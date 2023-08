Énergies renouvelables: les clés du succès du Maroc, selon un média italien

Des panneaux solaires et des éoliennes, deux sources d'énergie renouvelable.

Dans un article publié le 25 août, Energia Oltre, média italien spécialisé dans les questions énergétiques, a relevé que «le Maroc exportera l’énergie propre vers les pays partenaires et accueillera des projets d’investisseurs étrangers dans plusieurs filières du domaine, dont l’hydrogène vert».

Le média a aussi mis l’accent sur l’engagement du roi Mohammed VI pour la promotion de la transition énergétique et le développement des énergies renouvelables. A cet égard, il a rappelé le programme d’investissement vert du groupe OCP (2023-2027), d’une enveloppe de 130 milliards de dirhams, qui s’inscrit dans le cadre de l’orientation volontariste impulsée par le Souverain, depuis plusieurs années, en matière de transition vers les énergies vertes et l’économie décarbonée.

Ce projet accorde une attention particulière aux provinces du Sud du Royaume, dont le marché attire de plus en plus d’investisseurs étrangers, a-t-on fait savoir, ajoutant que «le Maroc accélère le développement du secteur des énergies renouvelables dans son Sahara, renforçant son attractivité et son rayonnement au niveau international».

Le Maroc attire l’attention des investisseurs internationaux

«Le Maroc deviendra un exportateur d’énergie propre grâce aussi à l’hydrogène vert. (...) Plusieurs entreprises et investisseurs, notamment du Royaume-Uni, de l’Allemagne, de l’Italie et d’Israël ont déjà exprimé leur intérêt», indique Energia Oltre, ajoutant que les Américains sont également intéressés par l’offre Maroc. Le média fait allusion au géant de l’hydrogène vert CWP Global, qui a confirmé son intérêt majeur pour le Royaume sur deux grands projets, après deux années d’études dans les provinces du Sud.

Et de rappeler que le Maroc a été également le premier pays à signer un accord avec l’Allemagne pour la production de l’hydrogène vert après la présentation de la stratégie allemande sur l’hydrogène en 2020, ajoutant que le Royaume deviendra ainsi le premier producteur d’hydrogène vert en Afrique d’ici 2025.