Énergies renouvelables: Leila Benali se réjouit d’une «dynamique très positive»

Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable.

En novembre 2022, lors d’une réunion présidée par le roi Mohammed VI et consacrée aux énergies renouvelables, le Souverain a demandé d’accélérer le développement du solaire et de l’éolien, insistant particulièrement sur les trois projets d’énergie solaire Noor Midelt. Interrogée à ce sujet lors de son passage à l’émission Grand Format-Le360, Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du développement durable, a affirmé que plusieurs avancées ont été réalisées, citant notamment la reconfiguration du coût de l’énergie produite à Noor Ouarzazate.

En plus de ces grands projets structurants, la ministre insiste sur l’importance des petits projets, évoquant l’octroi durant les 12 derniers mois de l’équivalent de 1.000 mégawatts (MW) d’autorisations, sur une capacité totale installée de l’ordre de 4.000 MW.

«Notre but est de libérer les énergies renouvelables et pouvoir investir dans le réseau, tout en allégeant le plan d’investissement de l’ONEE qui s’élève à 20 milliards de dirhams. Nous faisons en sorte que les petits producteurs puissent maîtriser leur consommation et réinjecter le surplus de l’électricité produite dans le réseau», a expliqué Leila Benali.

Bientôt un guide de l’autoproducteur

Pour accompagner cette dynamique, le gouvernement a récemment accéléré le processus d’approbation du projet de loi encadrant l’autoproduction d’énergie électrique. «Certains décrets sont déjà sortis. Les autres sortiront dans l’année, même si le texte a fixé un délai de quatre ans», indique la ministre. Mieux, pour faciliter l’accès des citoyens aux énergies renouvelables, Benali annonce la sortie imminente d’«un Guide de l’autoproducteur qui fournira la liste des entreprises spécialisées dans l’installation et la maintenance de panneaux solaires».

Rappelons que le nouveau dispositif encadrant l’autoproduction d’énergie électrique vise à mettre en place un mécanisme de régulation de l’activité d’autoproduction d’énergie électrique, indépendamment de la nature du réseau, le niveau de tension et la capacité de l’installation utilisée, offrant la possibilité d’accéder au certificat d’origine, considéré comme une preuve de l’utilisation par l’auto-producteur d’électricité provenant de sources renouvelables.