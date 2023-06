Énergies renouvelables: le Maroc a tout pour devenir une «superpuissance» aux portes de l’Europe, selon The Telegraph

Le Maroc s’est déjà imposé comme un leader des énergies renouvelables en Afrique et vise à renforcer la coopération avec ses voisins européens, y compris le Royaume-Uni, indique le quotidien anglais, soulignant que le Maroc pourrait devenir un partenaire essentiel de Londres dans la course vers la neutralité carbone.

Grâce à une combinaison de projets solaires, éoliens et hydroélectriques, le Maroc dispose d’une capacité installée d’environ quatre gigawatts à base d’énergies renouvelables, représentant déjà 40% de sa capacité totale de production d’électricité, indique The Telegraph, précisant que le pays vise à pousser ce pourcentage à plus de 50% d’ici 2030.

Interrogée par la publication sur cet objectif ambitieux, Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, s’est dite «convaincue que le Maroc parviendra à atteindre son objectif», qui fait partie «d’une dynamique qui a commencé il y a deux décennies, conformément à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI».

Des nombreux projets dans le pipe

En plus du mégaprojet de production d’énergie solaire thermique dans la région d’Ouarzazate, explique le journal, le Maroc prévoit également de tirer profit du soleil saharien via des panneaux solaires conventionnels, capables de produire trois fois plus d’électricité dans le pays d’Afrique du Nord qu’au Royaume-Uni.

Des parcs éoliens, exploitant les rafales de vent chaud du désert, et des centrales hydroélectriques complètent la série de projets du Royaume en matière d’énergies renouvelables, détaille la même source, relevant que l’Europe devrait être l’un des principaux marchés d’exportation de l’électricité marocaine.

En plus de deux interconnexions électriques et un gazoduc entre l’Espagne et le Maroc, qui passent par le détroit de Gibraltar, des projets encore plus ambitieux sont actuellement à l’étude, dont celui d’une liaison directe entre le Maroc et le Royaume-Uni, fait savoir le média britannique.

Le projet Xlinks mis en exergue

«Il s’agit du projet Xlinks qui pourrait produire 10,5 gigawatts d’électricité à partir de panneaux solaires et de turbines éoliennes couvrant 930 miles carrés dans l’ouest du Maroc. Il transporterait ensuite 3,6 gigawatts d’électricité directement vers le Royaume-Uni par le biais d’un câble sous-marin de 2.300 miles, longeant les côtes espagnoles et françaises avant d’atterrir dans le Devon», détaille l’article de The Telegraph.

Le média conclut que ce projet, cité dans la récente stratégie «Powering up Britain» du gouvernement britannique, serait en mesure d’alimenter 7 millions de foyers, soit 8 % des besoins en électricité du Royaume.