Énergies renouvelables: de grandes réalisations, mais encore des besoins en financement

Pour le groupe de recherche international Zero Carbon Analytics, les énergies renouvelables constituent une part importante du mix électrique de notre pays. Entre 2015 et 2021, la capacité solaire photovoltaïque et éolienne terrestre du Maroc a augmenté respectivement de 21% et 81%, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du mercredi 29 novembre.

En tant que pionnier de l’éolien terrestre, le Maroc tire 13% de son électricité de cette technologie, ce qui en fait la deuxième source de production d’électricité du pays. L’éolien terrestre a dépassé la production de gaz en 2019, et ce, malgré une plus grande capacité de gaz mise en ligne depuis 2015 que l’éolien.

«Le Maroc a également réussi à développer l’énergie solaire concentrée (CSP) avec la centrale électrique Noor, la plus grande installation de ce type au monde avec 510 MW», lit-on.

Avec 1,4 GW d’énergie éolienne terrestre et 211 MW d’énergie solaire, le Royaume possède les deuxième et troisième plus grands marchés éoliens et solaires terrestres d’Afrique. Contrairement à l’Égypte, le solaire thermique joue également un rôle dans le secteur électrique du Maroc. Sa capacité a augmenté de 200% sur la même période.

L’étude de Zero Carbon Analytics estime que le Royaume a vocation à devenir un grand exportateur d’hydrogène vert d’ici 2050. Le pays a établi sa propre feuille de route pour développer un secteur de l’hydrogène vert et a signé un accord avec l’UE pour produire et exporter de l’hydrogène vert vers le bloc.

«Le remplacement de ses importations d’engrais – provenant désormais de l’hydrogène gris – par de l’hydrogène vert produit localement est donc un objectif clé du développement de l’hydrogène dans le pays. L’étude internationale souligne que le Maroc est également un pays clé des stratégies européennes en matière d’hydrogène», lit-on.

En termes d’investissements étrangers, Zero Crabon Analytics révèle que l’Égypte et le Maroc sont des destinations clés pour les investissements dans les énergies renouvelables.

«L’étude indique qu’environ 18,9 milliards de dollars ont été investis dont environ 10 milliards de dollars (54%) ont été consacrés aux énergies renouvelables, la majeure partie de cet argent étant destinée à l’Égypte et au Maroc», souligne Les Inspirations Eco. Sur ce registre, le rapport international indique que la Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW) allemande est le plus grand prêteur du Maroc, avec 2 milliards de dollars de prêts. La Banque européenne d’investissement et la Banque africaine de développement ont également déployé environ 1 milliard de dollars de capitaux au Maroc.

Cependant, pour atteindre ses objectifs 2030, le Maroc aura besoin de 30 milliards de dollars d’investissements. Nous sommes encore loin du compte.