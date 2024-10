Ecosystème Boeing: signature de 4 protocoles d’accord pour des projets d’investissement

Inscrits dans le cadre de l’écosystème Boeing, ces projets permettront le développement de nouveaux métiers et de nouvelles capabilités dans la chaine de valeur aéronautique locale, répondant ainsi à la stratégie du Royaume visant l’amélioration du taux d’intégration locale du secteur, souligne le ministère de l’Industrie dans un communiqué.

Le premier protocole d’accord signé entre l’État marocain et la société Structural Aerospace Morocco (SAM), filiale du groupe aéronautique Aviagroup Industries SAS, porte sur l’extension du site de production actuel de la société à l’aéropôle Nouaceur, par la mise en place d’une unité industrielle dédiée à la fabrication et l’assemblage des aérostructures, destinées au secteur aéronautique. D’un montant d’investissement prévisionnel de 75 MDH (1ère phase), ce projet permettra la création de 200 emplois à terme.

Le deuxième projet d’investissement concerne la création d’une unité de production du groupe allemand MASTERFLEX SE à Casablanca qui sera spécialisée dans la fabrication de gaines flexibles au Maroc destinées au secteur aéronautique. L’investissement prévisionnel du projet est de 2,5 millions d’euros permettant la création de 70 emplois à terme.

Un troisième protocole d’accord a été signé entre l’État marocain et la société TRELLEBORG, leader mondial des solutions polymères techniques, pour la création d’une unité industrielle à Midparc, spécialisée dans la fabrication de systèmes d’étanchéité pour le secteur aéronautique. Avec un investissement 11 millions d’euros, ce projet permettra la création de 150 emplois à terme.

Enfin, le quatrième protocole d’accord a été conclu entre l’État marocain et la société Composite Industrie Maroc (CIM), relatif à l’extension du site d’activité de cette dernière à travers la mise en place d’une unité spécialisée dans la fabrication de matelas d’isolation thermo-acoustiques et de systèmes d’étanchéité. Le montant d’investissement est de 216 MDH avec à la clé la création de 648 emplois. Composite Industrie Maroc, est une filiale du Groupe Hutchinson, spécialisée dans la conception, la qualification et la production de produits composites et les matelas d’isolation thermo-acoustiques destinés aux marchés de l’aéronautique et de la défense.