Diaspora: en Belgique, la CEO la mieux payée est une Marocaine

Dans le paysage économique belge, une figure se distingue par son talent, son leadership et désormais, par sa rémunération exceptionnelle. Ilham Kadri, CEO de Solvay jusqu’à la scission de l’entreprise en décembre dernier, a vu son salaire total atteindre une somme jusqu’ici inégalée dans le plat pays: 17,3 millions d’euros pour l’année 2023. Un montant qui fait d’elle la dirigeante la mieux payée de Belgique. C’est ce qu’indique le magazine Challenge, relayant un classement publié par les journaux belges L’Echo et De Tijd.

Ilham Kadri incarne l’excellence et l’audace dont tout Marocain devrait s’inspirer. Ce qui fait d’elle une figure incontournable du monde des affaires en Belgique et au-delà, résume Challenge.

«La rémunération exceptionnelle accordée à Ilham Kadri témoigne de la reconnaissance de son leadership et de son engagement envers l’entreprise. Sa capacité à anticiper les défis du marché et à naviguer avec succès dans un environnement économique complexe. C’est pour cela que le Conseil d’administration de Solvay a tenu à saluer ses années de performances exceptionnelles à la tête du groupe», lit-on. Ceci, dans un environnement très volatil marqué par un contexte de forte inflation, de tensions géopolitiques majeures et d’incertitudes macroéconomiques.

La scission de Solvay en deux entités distinctes, Solvay et Syensqo, marque un tournant décisif dans la carrière d’Ilham Kadri. En prenant la tête de Syensqo, elle se concentre désormais sur l’innovation et le développement de nouvelles technologies, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour l’entreprise et ses actionnaires.

«Née à Casablanca, au Maroc, Ilham Kadri connait dès son plus jeune âge un parcours hors du commun. Élevée par sa grand-mère, elle puise dans ses origines modestes une source d’inspiration et de détermination. Après des études brillantes en physico-chimie, couronnées par l’obtention d’un doctorat à l’École européenne de chimie, polymères et matériaux de Strasbourg, elle gravit les échelons de l’industrie chimique avec succès», explique le magazine.

Son ascension la mène à des postes de responsabilité au sein de grandes entreprises telles que Shell et Dow Chemical, avant de prendre les rênes de Solvay en 2019. Sous sa direction, l’entreprise connait une période de croissance et d’innovation, se positionnant comme un acteur majeur dans le domaine des technologies propres et du développement durable.