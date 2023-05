5e édition des TMM: d’éminentes personnalités de la diaspora marocaine primées à Marrakech

Initié par la Fondation Trophées Marocains du Monde et BM Magazine, le magazine d’ici et d’ailleurs, cet événement de haute facture, rehaussé par la présence d’un aréopage d’éminentes personnalités de divers horizons, notamment Zakia Khattabi, ministre belge du Climat, de l’Environnement, du Développement durable et du Green Deal, et Jalil Benabdillah, vice-président de la Région Occitanie, se propose de mettre en avant les parcours exceptionnels des Marocains établis à l’étranger et de dresser un pont entre ces Marocains du monde aux parcours émérites et leur pays d’origine, le Maroc.

Lors de cette édition riche en couleurs, il a été procédé à la sélection de 18 nominés parmi les membres de la communauté marocaine établie à l’étranger, à raison de trois candidats dans chacune des six catégories, à savoir «Recherche scientifique», «Art et Culture», «Politique», «Société civile», «Sport» et «Entreprise».

Ainsi, le jury, présidé par Ilham Kadri, PDG de Solvay, et composé de Hamid Bouchikhi, sommité dans le domaine du management, Karim Basrire, membre du Bureau exécutif de MeM by CGEM, dédié à la 13e région, Mohamed Elassri, chargé de mission aux JO paris 2024 et ex-champion de judo, et Amale Daoud, rédactrice en chef de BM Magazine, a décerné le trophée de la catégorie «Recherche scientifique» à Rachid Guerraoui, spécialiste mondial de l’algorithmique répartie, alors que dans la catégorie «Art et Culture», le trophée a été attribué à Youssef Kerkour, l’une des figures incontournables de la comédie anglaise actuelle.

De véritables ambassadeurs du Maroc

Dans la catégorie «Politique», le trophée a été décerné à Mme Samira Bouhout Tayebi, la première maire d’origine marocaine en France, tandis que M. Saïd Hammouche, président fondateur du groupe Mozaïk, a été primé dans la catégorie «Société Civile». Rosella Annie Ayane, footballeuse internationale marocaine, a remporté le trophée dans la catégorie «Sport», alors que Othman Ktiri, fondateur et PDG d’OK Group, a reçu le trophée dans la catégorie «Entreprise».

En recevant leurs trophées, les lauréats de cette édition ont exprimé leur joie et leur fierté d’être honorés dans leur pays d’origine, ainsi que la volonté qui les anime pour faire valoir davantage leur appartenance à cette grande nation, se disant heureux de se retrouver entre leurs compatriotes qui se sont forgé des carrières remarquables au sein de leurs pays d’accueil.

Lire aussi : Marrakech: les aspirations de la nouvelle génération de Marocains du monde en débat

«Le choix était très difficile pour départager les 18 candidats, qui font tous la fierté de leur pays d’origine en réalisant des grands succès dans leur vie professionnelle, tout en ayant en commun cette volonté constante de donner l’exemple d’une meilleure intégration sociale et de servir ainsi de véritables ambassadeurs du Maroc à travers les quatre coins du monde», a souligné Mme Ilham Kadri, présidente du jury, dans une déclaration aux médias.

Ilham Kadri, PDG de Solvay, première femme à occuper ce poste, et membre du conseil d’administration de L’Oréal et d’A.O. Forgeron, a relevé que «les débats ont été ainsi très intenses entre les membres du jury, qui ont eu tout le même sentiment, celui de fierté et d’appartenance à ce Maroc d’universalité», ajoutant que tous les candidats «sont gagnants. Ils ont tous gagné nos cœurs et représentent désormais des modèles pour la jeunesse marocaine».

Un hommage aux membres de la communauté marocaine à l’étranger

Pour sa part, Amine Saad, directeur de publication de Bled Magazine et fondateur des TMM, a souligné que cet événement, unique en son genre au Maroc, est d’abord un hommage aux membres de la communauté marocaine à l’étranger qui prouvent, par leurs parcours et leurs histoires, que la réussite peut être au rendez-vous, faisant savoir que cette rencontre vise également à contribuer à changer le regard sur une communauté forte de plus de 5 millions de membres.

«Leurs compétences sont aujourd’hui un réservoir où le Maroc entend puiser des ressources afin qu’elles contribuent au développement économique du pays», a-t-il relevé, affirmant que «le discours de Sa Majesté du 20 août 2022 est édifiant à cet égard. Le Souverain y avait appelé à rompre avec les initiatives saisonnières tout en prônant une vision claire et structurante en faveur de la mise sur pied de mécanismes visant à accompagner, à soutenir et à mettre à contribution les expériences de la communauté marocaine établie à l’étranger».