Réserves en devises: ce que le Maroc doit au tourisme… et à sa diaspora

Leur retour était impatiemment attendu. Eux, ce sont aussi bien les touristes étrangers que les Marocains du monde, dont l’apport en devise permet à plus d’un titre de juguler le déficit de la balance commerciale qui ne cesse de se creuser (308,8 milliards de dirhams en 2022 contre 199,2 milliards de dirhams en 2021).

Pour y faire face, le Maroc peut compter sur les transferts des Marocains résidant à l’étranger (MRE) et le retour en force du tourisme, indique le mensuel Jeune Afrique dans son édition électronique. «En effet, 2022 a été l’année de tous les records avec 110,7 milliards de dirhams transférés par la diaspora marocaine, et 93,6 milliards de dirhams des recettes voyages», lit-on.

Citant le rapport annuel sur la stabilité financière de Bank Al-Maghrib, Jeune Afrique explique que l’évolution «défavorable» de la balance commerciale a été atténuée à la faveur de la consolidation des transferts des MRE et de la performance exceptionnelle des recettes voyages. «Une performance qui porte les avoirs officiels de réserve à 337,6 milliards de dirhams, soit l’équivalent de 5 mois et 13 jours d’importations de biens et services».

Les transferts des fonds des MRE en 2022 proviennent essentiellement de la France (32,2%), de l’Espagne (13,4%) et de l’Italie (11,5%). L’Arabie saoudite (7, 6%) et les États-Unis (6%) complètent le top 5. On notera que la meilleure performance provient du Canada avec une croissance annuelle de +28% au cours des cinq dernières années.

«Selon les données de l’Office des changes, les transferts de fonds des Marocains de l’étranger sont en croissance globale d’environ 16%. La tendance haussière de cette manne financière sans frontières s’est, par ailleurs, confirmée au premier semestre 2023, avec le transfert de 55,3 milliards de dirhams, en augmentation de 13,9 % par rapport à la même période en 2022», précise Jeune Afrique.

Le secteur touristique repart de plus belle avec une progression «exceptionnelle» des recettes, évaluée à 170,8%. Limitées à 34,6 milliards de dirhams en 2021, les recettes voyages ont atteint 93,6 milliards de dirhams en 2022, dépassant au passage le niveau d’avant-pandémie (78,7 milliards de dirhams en 2019).

Le tourisme représente quelque 7% du produit intérieur brut (PIB) du Royaume. Et il vise encore plus haut: séduire 17,5 millions de touristes par an, et générer 120 milliards de dirhams de recettes dès 2026.