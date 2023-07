Et de deux pour la rencontre des médecins de la diaspora au Maroc

La deuxième édition de la rencontre des médecins de la diaspora au Maroc a été organisée hier, samedi 8 juillet 2023, par l’association Bank de solidarité, en collaboration avec la fondation Solidarité-Accompagnement-Initiative et Développement (SAID).

C’est dans la métropole cosmopolite de Casablanca que les voix des médecins de la diaspora se sont unies. Cette rencontre, plus qu’un simple événement, est le reflet de la solidarité qui émane des blouses blanches et des acteurs associatifs. Des praticiens passionnés, venus de différents horizons, ont convergé vers un objectif commun: travailler ensemble pour améliorer l’accès aux soins pour les populations vulnérables.

Gueck Beyeth, président de l’association Bank de solidarité, a expliqué que l’objectif de ces rencontres est de construire un réseau de professionnels de la santé dédiés à aider les plus vulnérables, surtout les étrangers qui ne connaissent pas assez le système médical marocain. «C’est la deuxième édition que nous organisons en étroite collaboration avec la fondation SAID», a-t-il déclaré.

L’association Bank de solidarité, créée en 2015, organise environ 2.500 consultations médicales par an, sans compter les interventions effectuées par des médecins qui se rendent dans les bureaux de l’association chaque semaine pour consulter les personnes en difficulté. «Les caravanes médicales sont une autre initiative clé de l’association. La dernière, qui s’est tenue à Hay Hassani, a permis de réaliser plus de 600 consultations avec plusieurs spécialistes sur une période de 2 jours. Un autre événement est prévu pour novembre à Sidi Maârouf, et un projet en Guinée-Bissau est en préparation», a fait savoir Gueck Beyeth.

Abdelkader Saïd El Figuigui, président de la fondation SAID, a exprimé, de son côté, l’importance de ces rencontres qui se présentent comme des plateformes d’échange enrichissantes, favorisant le partage des connaissances, de l’expertise et du savoir-faire des professionnels de santé. En plus de cela, elles offrent une opportunité unique de tisser des liens entre des acteurs clés de ces caravanes. Il a également souligné que ces initiatives servent non seulement à améliorer l’accès aux soins, mais aussi à développer une meilleure compréhension des défis spécifiques que rencontrent les populations vulnérables.

Cette deuxième édition de la rencontre des médecins de la diaspora au Maroc est donc bien plus qu’une réunion professionnelle: c’est une alliance de l’humanité, un cri de solidarité, un rassemblement de voix et d’actions en faveur des plus vulnérables. À la croisée des continents, des cultures et des compétences, cette diaspora médicale est l’expression d’un engagement pour un monde plus solidaire. Rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine, avec l’ambition toujours renouvelée d’apporter un peu plus de lumière là où l’ombre de la précarité règne encore.