Développement rural: tout savoir sur la stratégie du Crédit Agricole du Maroc

Le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM) joue un rôle central dans le financement du secteur agricole marocain. Avec 85% des enveloppes bancaires dédiées à l’agriculture, il se positionne comme un acteur incontournable pour les exploitants agricoles et agro-industriels. Dans un entretien accordé au magazine Finances News Hebdo, Mustapha Chehhar, Directeur général adjoint en charge de la mission de service public de GCAM détaille les solutions mises en place pour accompagner les agriculteurs durant la campagne 2024-2025.

Pour répondre aux besoins des agriculteurs, le GCAM propose une gamme de produits financiers adaptés aux différentes filières agricoles. Les crédits d’investissement permettent le financement des aménagements hydro-agricoles, des plantations, des équipements et de l’acquisition de cheptel. Les crédits de campagne couvrent les coûts liés aux opérations annuelles telles que les semis, la fertilisation et l’irrigation. De plus, les crédits destinés aux unités de valorisation financent l’achat de matières premières et d’équipements pour la transformation des produits agricoles.

Par ailleurs, en partenariat avec l’Agence française de développement (AFD), le GCAM a lancé le programme Istidama, dédié à la transition verte des projets agricoles et agro-industriels. Ce programme encourage une gestion durable des ressources naturelles et offre une incitation financière à hauteur de 10% du montant du crédit, lit-on.

Avec six années consécutives de sécheresse, le secteur agricole marocain fait face à des défis majeurs. Pour soutenir les exploitants, le GCAM a mis en place un dispositif d’appui reposant sur plusieurs axes. Tout d’abord, le groupe finance les cultures printanières afin de compenser les pertes de revenus. Ensuite, il soutient les techniques d’économie d’eau. Il accompagne également les exportateurs de fruits et légumes et octroie des lignes de financement pour l’importation de produits agricoles stratégiques. Enfin, il facilite les paiements pour les agriculteurs en difficulté.

«Nous reconnaissons le rôle crucial des agriculteurs dans la sécurité alimentaire de notre pays et nous continuerons à les soutenir dans ces périodes difficiles», souligne Mustapha Chehhar.

Filiale du GCAM, la Fondation Ardi joue un rôle essentiel dans la microfinance en milieu rural. Avec un réseau de 162 agences et près de 50.000 bénéficiaires, dont 40% de femmes, elle lutte contre l’exclusion financière en offrant des solutions adaptées aux populations défavorisées. Parmi ses produits figurent Ardi Microfilaha, Ardi Sakani et Ardi Chabab, visant à promouvoir l’entrepreneuriat rural.

Dans le cadre de la stratégie Génération Green, le GCAM encourage la relève agricole en proposant des offres spécifiques aux jeunes. «Nous devons assurer le renouvellement de la population agricole et accompagner les jeunes dans l’intégration de pratiques modernes et durables», explique Mustapha Chehhar.

Le GCAM collabore avec le ministère de l’Agriculture pour proposer des solutions combinant financement, subventions et conseil technique, facilitant ainsi l’installation des jeunes agriculteurs et la création d’entreprises rurales.

Bien que spécialisée dans l’agriculture, la banque accompagne également d’autres secteurs tels que l’industrie, le tourisme et l’immobilier. Elle adopte une approche par chaîne de valeur, co-construisant ses offres avec les fédérations professionnelles. Récemment, des conventions ont été signées avec l’Association marocaine pour l’industrie et la construction automobile (Amica) et l’Association de la zone industrielle de Ain Sebaâ-Hay El Mohammadi (Azian).