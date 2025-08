Développement inclusif: l’économiste Zakaria Firano alerte sur les fractures territoriales persistantes

Malgré les progrès spectaculaires réalisés par l’économie marocaine au cours des deux dernières décennies, le pays fait toujours face à un défi de taille: celui d’un développement à deux vitesses. C’est le constat formulé par l’économiste Zakaria Firano à la lumière du discours du Trône prononcé par le roi Mohammed VI le 29 juillet 2025.

Selon lui, le Souverain a mis en exergue une idée essentielle: celle d’un développement véritablement inclusif, non seulement à l’échelle régionale mais également territoriale. «Il faut souligner un fait fondamental: le Maroc a connu, en 26 ans, une croissance sans précédent», rappelle Firano.

Une économie triplée, un tissu industriel renforcé

L’économiste rappelle que le produit intérieur brut (PIB) du pays a été multiplié par trois, atteignant aujourd’hui plus de 1.500 milliards de dirhams. Cette performance est notamment portée par le secteur industriel, qui représente à lui seul plus de 24% du PIB et génère quelque 850.000 emplois. «C’est un véritable exploit économique», salue Firano, ajoutant que le Royaume ambitionne désormais d’intégrer pleinement le cercle des pays émergents.

Les retombées sociales ne sont pas moindres: la pauvreté multidimensionnelle a été réduite de moitié, conférant au Maroc une assise sociale plus solide pour soutenir sa trajectoire de développement.

Mais cette dynamique positive ne saurait faire oublier les profondes disparités qui persistent, en particulier entre les zones urbaines et les territoires ruraux ou montagnards. «La vraie problématique aujourd’hui, c’est ce Maroc à deux vitesses», déplore Firano. Il souligne que près de 13 millions de Marocains vivent dans le monde rural, encore largement marginalisé.

Pour lui, il est urgent d’opérer un rééquilibrage territorial en assurant un accès équitable aux infrastructures, notamment numériques, ainsi qu’aux services publics essentiels comme la santé, l’éducation et les travaux publics. «Sa Majesté parle d’une nouvelle logique de développement. On ne peut pas laisser treize millions de Marocains en marge de la croissance», insiste-t-il.

Un enjeu de résilience nationale

Zakaria Firano appelle à dépasser les approches conjoncturelles. Il plaide pour une politique de résilience, capable de restructurer en profondeur les bases de la croissance et d’assurer une répartition équitable de la richesse sur l’ensemble du territoire national, «de Tanger à Lagouira».

Car l’enjeu est de taille. Faute d’intégration des territoires ruraux et montagnards, le pays s’expose à des conséquences majeures: «exode rural, désertification de certaines zones, perte de capital humain».

Et de conclure avec un avertissement sans détour: «Si nous n’arrivons pas à ramener la croissance vers ces zones oubliées, nous risquons de perdre plus de treize millions de Marocains.»

à propos de Zakaria Firano

Zakaria Firano est docteur en économie. Ses travaux couvrent la finance, la macroéconomie et les politiques structurelles. Alliant rigueur académique et présence médiatique, il contribue activement aux débats économiques et au débat public, notamment sur les questions de stabilité financière, de développement territorial et d’intégration aux chaînes d’investissement africaines.