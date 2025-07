«Pas de place à un Maroc à deux vitesses»: la feuille de route royale pour rattraper les disparités sociales et spatiales

«Aucun niveau de développement économique et infrastructurel ne saurait me contenter s’il ne concourt pas effectivement à l’amélioration des conditions de vie des citoyens, de quelque frange sociale et de quelque région qu’ils appartiennent», a souligné fermement le roi Mohammed VI dans son discours du Trône, adressé ce mardi 29 juillet 2025, traçant ainsi une ligne directrice claire selon laquelle le progrès économique doit nécessairement se traduire en progrès humain.

«Partant de là, nous avons toujours porté un intérêt particulier à la promotion du développement humain, notamment à travers la généralisation de la protection sociale et l’attribution de l’aide directe aux ménages qui y sont éligibles», a rappelé le Souverain.

Car le progrès n’a de sens que s’il est partagé, partout et par tous. Cette conviction prend tout son sens à l’heure où le Maroc enregistre des avancées notables en matière d’Indice de développement humain (IDH), puisqu’il a rejoint récemment la catégorie des pays à «développement humain élevé».

Autre indicateur encourageant: le dernier Recensement général de la population et de l’habitat de 2024 a mis en lumière une dynamique positive. Le taux de pauvreté multidimensionnelle est passé de 11,9% en 2014 à 6,8% en 2024. Le Maroc avance, les chiffres le prouvent.

Pourtant, derrière cette réussite apparente persistent des zones de précarité, que le Souverain a qualifiées de «regrettables», appelant ainsi à une «mise à niveau globale des espaces territoriaux».

Cette embellie ne saurait donc masquer les réalités d’un Maroc à plusieurs vitesses, particulièrement en milieu rural. «Certaines zones endurent encore des formes de pauvreté et de précarité du fait du manque d’infrastructures et d’équipements de base», a souligné le Souverain, pointant ainsi les limites des modèles actuels.

Face à ce constat, le Roi propose de passer à une nouvelle génération de politiques publiques. «Voici venu le temps d’amorcer un véritable sursaut dans la mise à niveau globale des espaces territoriaux et dans le rattrapage des disparités sociales et spatiales», insiste-t-il, appelant à dépasser les «canevas classiques» du développement social pour adopter une approche centrée sur le «développement territorial intégré».

Une feuille de route en quatre chantiers

Sa Majesté lance ainsi une nouvelle ère d’émergence territoriale, marquée par une nouvelle génération de programmes de développement territorial. Accélération, ambition, action, tels sont les maîtres-mots pour relancer l’émergence du Maroc sur tous les fronts. Désormais, il s’agit d’inscrire l’émergence des territoires au cœur même de la stratégie nationale afin d’accélérer l’émergence globale du Royaume.

Le Souverain a fixé quatre priorités stratégiques pour atteindre cet objectif. D’abord, la création d’emplois, en valorisant les potentialités économiques régionales et en favorisant l’entrepreneuriat local. Ensuite, le renforcement des services sociaux de base, tels que l’éducation et la santé, afin d’instaurer la dignité citoyenne et la justice spatiale. Vient également une gestion proactive et durable des ressources en eau, vitale dans un contexte de changement climatique. Enfin, l’accélération des projets territoriaux intégrés en complémentarité avec les mégaprojets nationaux déjà engagés.

Le Roi appelle ainsi clairement à passer des modèles figés au développement enraciné. Place désormais au développement territorial intégré. L’heure est venue d’engager une montée en gamme ambitieuse pour des territoires pleinement requalifiés et compétitifs.

Cette nouvelle feuille de route royale vise à lutter contre toutes les formes d’exclusion et à assurer une véritable équité territoriale. Le message royal est sans équivoque: non à un Maroc à deux vitesses. Le Souverain trace ainsi fermement le cap de l’inclusion, du ruissellement des bénéfices du progrès économique et de la justice territoriale, afin que chaque citoyen marocain puisse bénéficier équitablement des fruits du développement national.