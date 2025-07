Discours du Trône. Terre d’opportunités, le Maroc s’impose comme un pays émergent, fiable et crédible

Rien n’est laissé au hasard. Les avancées majeures du Maroc en matière de développement économique sont le fruit d’une vision royale ambitieuse, structurée et proactive. Dans son discours du Trône 2025, le Roi Mohammed VI a souligné que «les réalisations accomplies par notre pays procèdent plutôt d’une vision à long terme, et elles reflètent la pertinence des choix majeurs opérés en matière de développement. Elles ont également été favorisées par le climat de sécurité et de stabilité politique et institutionnelle dont jouit le Maroc».

Sous l’impulsion du Souverain, le Maroc s’est attaché à bâtir une économie diversifiée, compétitive et pleinement intégrée à son environnement international, dans un cadre macro-économique stable. En dépit des aléas climatiques et des crises internationales, l’économie nationale a su préserver un rythme de croissance soutenu. Le Roi a affirmé: «En dépit de la succession d’années de sécheresse et de l’exacerbation des crises internationales, l’économie nationale a maintenu un taux de croissance conséquent et régulier au cours des dernières années».

Le discours royal a mis en lumière la dynamique industrielle remarquable que connaît le Royaume. Depuis 2014, les exportations industrielles, notamment dans les métiers mondiaux du Maroc, ont plus que doublé, illustrant la montée en puissance de secteurs à forte valeur ajoutée. Le Roi a précisé: «Grâce aux orientations stratégiques que le Maroc s’est tracées, les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, des énergies renouvelables, des industries agroalimentaires et du tourisme constituent désormais un levier essentiel de notre économie émergente, tant en termes d’investissements qu’en matière de création d’emplois».

Terre d’investissement

Le Souverain a également insisté sur la vocation du Maroc en tant que plateforme d’investissement crédible et attractive, ouverte sur le monde. «Terre d’investissement s’il en est, le Maroc émergent est singulier par la multiplicité et la diversité des partenaires dont il est un associé responsable et fiable», a-t-il affirmé. Grâce à ses nombreux accords de libre-échange, l’économie nationale est aujourd’hui connectée à plus de trois milliards de consommateurs à l’échelle mondiale.

Le discours du Trône a également mis l’accent sur le rôle central des infrastructures dans la consolidation du développement. Le Roi a cité l’extension de la Ligne à Grande Vitesse entre Kénitra et Marrakech, ainsi que le lancement de projets stratégiques dans les domaines de la sécurité hydrique, de la souveraineté alimentaire et énergétique. Ces chantiers d’envergure visent à inscrire le Maroc dans une trajectoire durable, fondée sur l’autonomie et l’anticipation des défis futurs.