Première: une startup marocaine lève 7,5 millions de dollars

Nouvelle étape pour la scène technologique marocaine. La startup ORA Technologies, fondée et dirigée par le jeune entrepreneur Omar Alami, vient d’annoncer la clôture d’un tour de table en Série A d’un montant de 7,5 millions de dollars.

Un financement entièrement mobilisé auprès d’un consortium d’investisseurs locaux, conduit par Azur Innovation Fund, qui marque un tournant pour l’écosystème entrepreneurial du Royaume, indique le magazine Challenge.

«Cette levée est bien plus qu’un apport financier. Elle représente un signal fort adressé à l’ensemble des acteurs de l’innovation au Maroc. Elle prouve qu’il est possible de trouver, ici même, les ressources pour financer des projets ambitieux, porteurs de solutions concrètes et adaptées à nos besoins», explique Omar Alami, cité par le magazine.

Pour le fondateur d’ORA Technologies, cet investissement valide aussi une conviction, celle que le numérique peut améliorer le quotidien des citoyens tout en générant de nouvelles opportunités économiques.

ORA Technologies a structuré son offre autour de deux produits phares.

D’un côté, Kooul, une application de livraison de repas qui connaît une progression rapide dans plusieurs villes du pays et qui vise à s’imposer comme un acteur majeur du marché du food delivery.

De l’autre, ORA Cash, un portefeuille mobile en cours de déploiement, conçu pour devenir une solution de référence pour le paiement et la collecte d’espèces dans le cadre des transactions de commerce en ligne, où le cash reste encore largement dominant.

Ce tour de table record devrait permettre à l’entreprise de renforcer sa couverture logistique et technologique afin d’étendre la présence de Kooul sur de nouveaux territoires, tout en accélérant l’adoption d’ORA Cash auprès des consommateurs et des commerçants, explique Challenge.

L’objectif affiché est de devenir l’un des leaders du paiement mobile au Maroc, en facilitant le passage au digital et en contribuant à structurer un écosystème numérique performant, au service du dernier kilomètre.

Pour tout le secteur, cette levée de fonds vient rappeler qu’au-delà des discours, la transition numérique passe aussi par la confiance dans des entrepreneurs capables d’exécuter leurs idées et de transformer les usages.