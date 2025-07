Un «attachement inébranlable»: le Roi tend de nouveau la main à l’Algérie

Le Roi Mohammed VI a, une fois de plus, choisi la voie de la sagesse, de la fraternité et du dialogue sincère avec le voisin de l’Est. À l’occasion de son discours du Trône, prononcé ce mardi 29 juillet 2025, le Souverain a tenu à réitérer son «attachement inébranlable à la politique de la main tendue en direction de Nos Frères en Algérie», rappelant ainsi la constance et la profondeur de la vision royale pour un Maghreb uni et apaisé.

Fidèle à une ligne diplomatique qu’il a toujours assumée avec clarté, le Roi Mohammed VI a mis l’accent sur la disposition constante du Maroc à engager un dialogue «franc et responsable», «fraternel et sincère» pour surmonter les différends qui freinent le rapprochement entre les deux nations sœurs.

Une position répétée avec la même conviction à chaque discours du Trône. «Le peuple algérien est un peuple frère que des attaches humaines et historiques séculaires lient au peuple marocain, particulièrement par la langue, la religion, la géographie et le destin commun», a souligné le Souverain, invoquant dans un geste rare sa qualité de Roi du Maroc pour exprimer toute la charge symbolique et historique de cet engagement.

«Dépasser cette situation regrettable»

À travers ce message solennel, le Roi s’inscrit dans la continuité d’un cap qu’il a toujours assumé, quelles que soient les turbulences. Depuis plusieurs années, le discours royal appelle inlassablement à préserver l’esprit de fraternité et de bon voisinage avec le peuple algérien. Déjà en juillet 2022, le Roi exhortait ses concitoyens à «préserver l’esprit de fraternité, de solidarité et de bon voisinage à l’égard de Nos Frères Algériens», avant de rappeler en 2023 son souhait «pour un retour à la normale et la réouverture des frontières entre nos deux pays voisins et nos deux peuples frères», rassurant «Nos Frères en Algérie, leur direction et leur peuple qu’ils n’auront jamais à craindre de la malveillance de la part du Maroc».

Cette année encore, le Souverain réaffirme cet appel à bâtir des ponts et non des murs, convaincu que la stabilité et la prospérité régionales passent nécessairement par la réconciliation et la coopération. «Notre attachement inébranlable à la politique de la main tendue en direction de Nos Frères en Algérie procède de l’intime conviction que Nous portons en Nous, quant à l’unité de nos peuples et à notre capacité commune à dépasser cette situation regrettable», a martelé le Roi, exprimant l’espoir d’un avenir où prévaudront la raison et l’intérêt supérieur des deux peuples.

«Ni vainqueur ni vaincu»

Ce même esprit anime également l’engagement renouvelé du Maroc pour l’Union du Maghreb. Une construction régionale que le Souverain considère comme une nécessité historique et stratégique, mais dont la concrétisation reste suspendue à la volonté commune de tous ses membres. Le Roi Mohammed VI l’a rappelé sans détour: cette Union ne saurait voir le jour sans une implication sincère et conjointe du Maroc et de l’Algérie, aux côtés des autres États frères de la région.

Dans la même adresse à la Nation, le Roi a également mis en avant un autre pilier de la politique extérieure du Royaume: la défense ferme et sereine de son intégrité territoriale. Se félicitant de la dynamique positive qui entoure le plan d’Autonomie, reconnu par un nombre croissant de pays comme la seule issue réaliste au différend régional, le Roi a tenu à exprimer publiquement ses remerciements au Royaume-Uni et au Portugal. «Nous exprimons Nos remerciements et Notre considération au Royaume-Uni ami et la République Portugaise pour leurs positions constructives venues appuyer la Proposition d’Autonomie, dans le cadre de la souveraineté du Maroc sur son Sahara et renforcer celles de nombreux pays dans le monde», a-t-il déclaré.

Ces soutiens, le Souverain les perçoit comme autant de signaux clairs en faveur de la légitimité du Maroc sur ses provinces du Sud, et une motivation supplémentaire pour rechercher une issue digne et pacifique. Une solution qui, selon lui, doit être «consensuelle» et «qui sauve la face à toutes les parties». Une solution «où il n’y aura ni vainqueur ni vaincu». Une vision empreinte de responsabilité et de réalisme, fidèle à l’esprit de rassemblement qui anime la diplomatie marocaine et son chef, le Roi Mohammed VI.