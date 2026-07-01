Décarbonation: Lesieur cristal distingué par le Prix de la performance énergétique
VidéoÀ l’occasion du Forum de la décarbonation de la FENAGRI, Lesieur Cristal a reçu le prix de la performance énergétique. Ce trophée salue une trajectoire industrielle visant une baisse de 64% des émissions de CO2 d’ici 2030. Lors d’un panel dédié, l’entreprise a partagé les résultats des investissements réalisés ces trois dernières années, actant la suppression de plus de 20.000 tonnes de CO2 de son bilan carbone.