Economie

Décarbonation: Lesieur cristal distingué par le Prix de la performance énergétique

VidéoÀ l’occasion du Forum de la décarbonation de la FENAGRI, Lesieur Cristal a reçu le prix de la performance énergétique. Ce trophée salue une trajectoire industrielle visant une baisse de 64% des émissions de CO2 d’ici 2030. Lors d’un panel dédié, l’entreprise a partagé les résultats des investissements réalisés ces trois dernières années, actant la suppression de plus de 20.000 tonnes de CO2 de son bilan carbone.

Par Contenu de marque
Le 01/07/2026 à 19h39
Par Contenu de marque
Le 01/07/2026 à 19h39
#Maroc#Lesieur Cristal#Décarbonation#prix#écologie#RSE

LEs contenus liés

Economie

Lesieur Cristal renforce sa gouvernance avec deux nominations clés aux fonctions commerciales et financières

Economie

Lesieur Cristal primé au SIAM pour l’excellence de son huile d’olive vierge extra

Economie

Lesieur Cristal: Karim Manssour-Dahbi nommé directeur général

Economie

Huile d’olive: comment Lesieur Cristal se mobilise en faveur de la filière

Articles les plus lus

1
Mondial 2026: Royal Air Maroc affrète 12 vols pour Houston pour soutenir les Lions de l’Atlas
2
Banques: 180 agences fermées en 2025, le réseau national poursuit son repli
3
Mondial 2026: le Maroc renverse les Pays-Bas au terme d’un scénario incroyable et file en huitièmes de finale
4
«Dar al-Maghrib» (suite et fin heureuse)
5
Carburants: nouvelle baisse des prix à la pompe ce mercredi
6
Du palais Dar El Beïda à une école d’excellence: l’histoire de l’Académie royale militaire de Meknès
7
Armement. Une société marocaine produit des munitions d’artillerie à Sidi Yahya
8
Quelle est l’ancienneté historique de l’État algérien?
Revues de presse

Voir plus