Lesieur Cristal: Karim Manssour-Dahbi nommé directeur général

Le Conseil d’administration de Lesieur Cristal a annoncé la nomination de Karim Manssour-Dahbi au poste de directeur général, à l’issue de sa réunion tenue le 24 mars 2026, selon un communiqué de l’entreprise. La prise de fonction est intervenue le 25 mars.

Ce mouvement de gouvernance fait suite à la fin du mandat de Peter Tagge, devenue effective la veille. Le Conseil d’administration lui a adressé ses remerciements pour son engagement et sa contribution à la conduite des activités du groupe, précise la même source .

Le nouveau directeur général présente un parcours marqué par des responsabilités exercées dans les secteurs des produits de grande consommation et de l’automobile, au Maghreb comme au Moyen-Orient. Son expérience des fonctions de direction générale et sa connaissance d’environnements internationaux ont été mises en avant dans le communiqué pour justifier ce choix .

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Cette nomination intervient alors que Lesieur Cristal poursuit ses activités dans l’agroalimentaire, avec un modèle industriel structuré autour de ses marchés de référence. La direction générale est appelée à assurer la continuité de l’organisation et le suivi des orientations du groupe.

Le communiqué évoque également un environnement sectoriel en évolution, qui implique des ajustements dans la conduite des activités industrielles et commerciales. La gouvernance s’inscrit ainsi dans une logique de continuité, avec une attention portée à l’organisation et à la conduite opérationnelle du groupe .

Après sa nomination, Karim Manssour-Dahbi, le nouveau directeur général, a déclaré être «honoré de rejoindre Lesieur Cristal, entreprise emblématique et pionnière de l’industrie marocaine». Il ajoute: «l’entreprise a su bâtir un modèle agro-industriel intégré et performant, capable de répondre aux enjeux clés de souveraineté alimentaire, de durabilité et d’innovation». Aux côtés des équipes, il appelle à la mobilisation pour «créer davantage de valeur et contribuer au rayonnement du Made in Morocco».