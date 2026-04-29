Lesieur Cristal primé au SIAM pour l’excellence de son huile d’olive vierge extra

Lesieur Cristal a remporté le 1er prix pour la catégorie fruité vert moyen dans le cadre du concours national de l’huile d’olive, en marge du SIAM à Meknès. (A.Gadrouz/Le360)

Lesieur Cristal s’est illustré lors de la 16e édition du concours national pour la sélection de la meilleure qualité d’huile d’olive vierge extra au titre de la campagne agricole 2025-2026, dont les résultats ont été dévoilés le 27 avril 2026, en marge de la 18e édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM), à Meknès.

Le leader agro-industriel a remporté le premier prix dans la catégorie «fruité vert moyen», dans le cadre de ce concours organisé par le ministère de l’Agriculture, en concertation avec la profession oléicole, représentée par Interprolive.

Ce concours vise à renforcer la compétitivité de la filière oléicole, à promouvoir l’excellence et à encourager les producteurs à adopter les meilleures pratiques en matière de production, de transformation et de commercialisation, conformément aux standards de qualité reconnus aux niveaux national et international.

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Ouvert à l’ensemble des producteurs d’huile d’olive au Maroc, le concours s’est déroulé conformément à un règlement élaboré sur la base des normes adoptées en la matière par le Conseil oléicole international (COI). Il a connu cette année la participation de 77 candidats issus de 5 régions.

Douze huiles d’olive provenant de trois régions ont été primées. Elles ont été réparties en quatre groupes homogènes selon le fruité, à savoir: fruité vert intense, fruité vert moyen, fruité vert léger et fruité mûr. Dans chaque groupe, trois prix ont été attribués: 1er, 2e et 3e prix.