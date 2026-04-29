Economie

Lesieur Cristal primé au SIAM pour l’excellence de son huile d’olive vierge extra

Lesieur Cristal a remporté le 1er prix pour la catégorie fruité vert moyen dans le cadre du concours national de l’huile d’olive, en marge du SIAM à Meknès. (A.Gadrouz/Le360)

Par Contenu de marque
Le 29/04/2026 à 08h52

VidéoAu Salon international de l’agriculture au Maroc à Meknès, Lesieur Cristal confirme son leadership en décrochant le premier prix du fruité vert moyen au concours national de la meilleure huile d’olive vierge extra 2025/2026.

Lesieur Cristal s’est illustré lors de la 16e édition du concours national pour la sélection de la meilleure qualité d’huile d’olive vierge extra au titre de la campagne agricole 2025-2026, dont les résultats ont été dévoilés le 27 avril 2026, en marge de la 18e édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM), à Meknès.

Le leader agro-industriel a remporté le premier prix dans la catégorie «fruité vert moyen», dans le cadre de ce concours organisé par le ministère de l’Agriculture, en concertation avec la profession oléicole, représentée par Interprolive.

Ce concours vise à renforcer la compétitivité de la filière oléicole, à promouvoir l’excellence et à encourager les producteurs à adopter les meilleures pratiques en matière de production, de transformation et de commercialisation, conformément aux standards de qualité reconnus aux niveaux national et international.

Lire aussi : Comment Lesieur Cristal valorise son amont oléicole de la province d’El Kelâa des Sraghna

Ouvert à l’ensemble des producteurs d’huile d’olive au Maroc, le concours s’est déroulé conformément à un règlement élaboré sur la base des normes adoptées en la matière par le Conseil oléicole international (COI). Il a connu cette année la participation de 77 candidats issus de 5 régions.

Douze huiles d’olive provenant de trois régions ont été primées. Elles ont été réparties en quatre groupes homogènes selon le fruité, à savoir: fruité vert intense, fruité vert moyen, fruité vert léger et fruité mûr. Dans chaque groupe, trois prix ont été attribués: 1er, 2e et 3e prix.

Par Contenu de marque
Le 29/04/2026 à 08h52
#Lesieur Cristal#Huile d'olive#concours#Compétition#SIAM

LEs contenus liés

Economie

Lesieur Cristal: Karim Manssour-Dahbi nommé directeur général

Economie

Huile d’olive: comment Lesieur Cristal se mobilise en faveur de la filière

Economie

Participation de Lesieur Cristal au Salon national de l’olivier d’El Attaouia

Economie

Transition énergétique: Lesieur Cristal inaugure sa centrale photovoltaïque en autoconsommation

Articles les plus lus

1
Maroc-Canada: les prérequis d’une relation apaisée et durable
2
Rabat officiellement hôte du 77e congrès de la FIFA le 18 mars 2027
3
Barrages: 97% des apports hydriques générés en quatre mois seulement
4
Revalorisation des pensions minimales de retraite au niveau du Smig: coup de bluff ou véritable tournant social?
5
Mondial 2026: après le scandale de la finale de la CAN 2025, la FIFA veut exclure immédiatement les joueurs quittant la pelouse
6
Algérie: 25% du PIB dédiés à l’armement ou la folie d’un régime-garnison
7
C’est à la Turquie, et non à l’Algérie que la France devrait offrir le canon Baba Merzoug
8
Le barrage Bin El Ouidane atteint 94% de remplissage et reprend sa production électrique
Revues de presse

Voir plus