Lesieur Cristal renforce sa gouvernance avec deux nominations clés aux fonctions commerciales et financières

Dans le cadre de l’évolution de son organisation interne et de la poursuite de sa dynamique de transformation, Lesieur Cristal annonce la nomination de Badr Eddine Aboussoror au poste de directeur exécutif Sales & Développement Marché, et de Badreddine Idrissi Sbai au poste de directeur exécutif Financier.

«Ces nominations s’inscrivent dans une volonté claire: consolider les fonctions clés du Groupe, renforcer le pilotage de ses activités et accompagner durablement son développement sur ses différents marchés», indique le groupe dans un communiqué.

Disposant de plus de 20 ans d’expérience au sein de groupes de référence tels que Mondelez, Procter & Gamble, BMCE Capital et Forafric, et après une première expérience réussie au sein de Lesieur Cristal, Badr Eddine Aboussoror fait son retour au sein du groupe en qualité de directeur exécutif Sales & Développement Marché, note-t-il.

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Dans ses nouvelles fonctions, il aura pour mission de superviser les activités B2B, B2C et Export, avec l’objectif d’accompagner la dynamique commerciale du groupe, de renforcer la proximité avec ses marchés et de soutenir une croissance durable, en cohérence avec les ambitions de Lesieur Cristal.

Pour sa part, Badreddine Idrissi Sbai rejoint Lesieur Cristal en tant que directeur exécutif financier. Il cumule plus de 20 ans d’expérience dans des environnements internationaux exigeants, notamment au sein de Whirlpool, British American Tobacco et Procter & Gamble, relève le groupe. Son parcours lui confère une expertise reconnue en pilotage de la performance, structuration financière et conduite de projets de transformation, souligne-t-il.

Badreddine Idrissi Sbai aura ainsi la responsabilité des périmètres Finance, Juridique et Systèmes d’Information. Sa mission consistera notamment à renforcer les standards de gestion du groupe, à accompagner sa transformation et à contribuer à la solidité de son pilotage financier et organisationnel.

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«Ces nominations renforcent notre capacité à accélérer notre transformation, améliorer notre compétitivité et soutenir nos ambitions de croissance au Maroc comme à l’international. Elles constituent un atout important pour l’exécution de notre plan stratégique et la création de valeur durable pour l’ensemble de nos parties prenantes», a déclaré Karim Manssour Dahbi, directeur général de Lesieur Cristal.

Par ailleurs, ajoute le communiqué, Baligh Ghedira, directeur général adjoint, a quitté ses fonctions pour poursuivre un nouveau projet professionnel. «Ces évolutions renforcent l’organisation de Lesieur Cristal et sa capacité à exécuter son plan stratégique, au service d’une croissance durable, compétitive et créatrice de valeur», est-il conclu.