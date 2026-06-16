De la formation à l’action: 17 pays africains réunis à Marrakech pour accélérer le déploiement des appels d’offres en énergies renouvelables

Dans le cadre de la transition énergétique en Afrique, MASEN et ses partenaires internationaux poursuivent la mise en œuvre du programme «Appels d’offres compétitifs pour des projets d’énergies renouvelables», une initiative destinée à renforcer les capacités des institutions publiques dans la conception, le lancement et la gestion de projets énergétiques structurants.

Réunis à Marrakech du 8 au 12 juin 2026, des représentants de 17 pays africains prennent part au deuxième atelier en présentiel du programme, organisé dans le cadre de l’Initiative pour l’atténuation des risques liés au solaire (SRMI). Cette rencontre s’inscrit dans la continuité d’un premier atelier tenu à Rabat du 27 au 31 octobre 2025, et marque une étape structurante dans le parcours de formation engagé avec les pays participants.

Le programme de l’atelier comprend une série de sessions techniques approfondies, des travaux pratiques en groupe ainsi que des échanges entre pairs. Les discussions portent notamment sur la structuration des projets d’énergies renouvelables, les mécanismes de financement, l’optimisation de la bancabilité, la répartition des risques entre acteurs publics et privés, ainsi que les procédures d’attribution des projets dans un cadre concurrentiel et transparent.

L’atelier s’ouvre par une visite du complexe solaire Noor Ouarzazate, considéré comme l’un des plus grands et des plus emblématiques projets solaires au monde. Cette immersion sur site permet aux participants de découvrir de manière concrète l’expérience marocaine en matière de développement des énergies renouvelables, ainsi que les infrastructures et solutions mises en œuvre dans le cadre de la transition énergétique nationale. Elle constitue également un moment d’ancrage pratique, reliant les contenus théoriques du programme à une réalité de terrain.

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Le programme réunit le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, les Comores, la République centrafricaine, la Côte d’Ivoire, le Gabon, Madagascar, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Rwanda, le Sénégal, le Tchad, le Togo et la Tunisie. Les pays bénéficiaires profitent d’un accompagnement technique visant à consolider leurs capacités institutionnelles et à améliorer la gouvernance ainsi que l’exécution de leurs stratégies de transition énergétique.

Ce programme est mis en œuvre par MASEN avec l’appui de plusieurs partenaires internationaux majeurs, notamment l’ESMAP (Energy Sector Management Assistance Program – programme du Groupe de la Banque mondiale), le PPIAF (Public-Private Infrastructure Advisory Facility – programme du Groupe de la Banque mondiale), l’initiative Desert to Power de la Banque africaine de développement (BAD), ainsi que GET.transform, programme de la coopération allemande (GIZ). Ensemble, ces acteurs contribuent à la diffusion des meilleures pratiques internationales en matière de structuration de projets énergétiques et de développement de marchés compétitifs des énergies renouvelables.

À travers cette initiative, MASEN réaffirme son engagement en faveur de la coopération Sud-Sud et son rôle dans l’accompagnement des pays africains vers une transition énergétique durable, inclusive et fondée sur des modèles de développement résilients et compétitifs.