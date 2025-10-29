MASEN et ses partenaires unissent leurs efforts pour dynamiser les énergies renouvelables en Afrique.

Cette initiative vise à accélérer l’adoption des énergies propres en Afrique en dotant les acteurs publics et privés des outils nécessaires pour concevoir et mettre en œuvre des appels d’offres plus efficaces et transparents.

Le programme bénéficie du soutien actif des institutions marocaines, parmi lesquelles le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), l’Autorité nationale de régulation de l’électricité (ANRE) et l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE).