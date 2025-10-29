Economie

MASEN et ses partenaires unissent leurs efforts pour dynamiser les énergies renouvelables en Afrique

Par Contenu de marque
Le 29/10/2025 à 13h40

VidéoDans le cadre de leur engagement commun pour le développement durable, les programmes ESMAP-SRMI et PPIAF de la Banque mondiale, en partenariat avec MASEN, la Banque africaine de développement (initiative Desert to Power), GIZ GET.Transform, l’AFD et l’IRENA, ont lancé la première édition francophone d’un programme de formation dédié aux appels d’offres compétitifs dans le secteur des énergies renouvelables.

Cette initiative vise à accélérer l’adoption des énergies propres en Afrique en dotant les acteurs publics et privés des outils nécessaires pour concevoir et mettre en œuvre des appels d’offres plus efficaces et transparents.

Le programme bénéficie du soutien actif des institutions marocaines, parmi lesquelles le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), l’Autorité nationale de régulation de l’électricité (ANRE) et l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE).

#Énergies renouvelables#Maroc#Afrique

