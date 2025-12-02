Maroc–Corée: MASEN et KOICA clôturent le projet SMMMART à Ouarzazate

L’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN) et la Korea International Cooperation Agency (KOICA), lors d’une cérémonie organisée sur la plateforme R&D du complexe solaire Noor Ouarzazate.

Le Maroc et la République de Corée renforcent leur coopération dans le domaine des énergies renouvelables. L’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN) et la Korea International Cooperation Agency (KOICA) ont annoncé la clôture du projet SMMMART (Smart Multi Microgrid for Morocco & Africa Rural Territories), lors d’une cérémonie organisée sur la plateforme R&D du complexe solaire Noor Ouarzazate.

La rencontre a été suivie d’une visite sur site d’une installation minigrid déployée dans les provinces de Ouarzazate et de Taroudant, illustrant la volonté des deux pays de promouvoir l’électrification inclusive dans les zones rurales.

L’événement a réuni l’ambassade de la République de Corée, la KOICA, le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, ainsi que des représentants des autorités locales des provinces concernées. Étaient également présents des partenaires institutionnels tels que l’ONEE, la SRM Souss Massa, la SRM Drâa Tafilalt et la SDL Ouarzazate Aménagement, aux côtés de plusieurs acteurs industriels internationaux, dont Huawei, JA Solar, Jinko Solar et LONGi Solar.

Les énergies renouvelables au service du territoire

À travers ce projet, MASEN confirme son engagement pour le déploiement de solutions énergétiques durables et innovantes, mises en œuvre avec le soutien du gouvernement coréen et de ses partenaires industriels. L’initiative vise à répondre aux besoins des communautés locales en renforçant l’accès à des systèmes modernes et durables, tout en contribuant aux priorités nationales en matière de transition énergétique et de développement territorial.

Le projet SMMMART marque une avancée significative dans l’accélération du déploiement des microgrids au profit des populations rurales. Il illustre la convergence des efforts entre le Maroc et la République de Corée pour faire des énergies renouvelables un levier de développement inclusif et durable.