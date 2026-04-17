Dakhla: l’ONMT active ses leviers pour structurer la montée en puissance touristique

L’ONMT active à Dakhla une stratégie articulée autour de l’aérien, du marketing et de la distribution.

Une nouvelle phase d’action s’engage à Dakhla avec la mobilisation directe des équipes de l’Office national marocain du tourisme (ONMT), qui visent à «accompagner la montée en puissance de la destination». La démarche repose sur une coordination avec les acteurs territoriaux, opérateurs privés et Conseil régional du tourisme afin d’aligner les priorités opérationnelles.

La logique poursuivie consiste à déployer une trajectoire de développement plutôt qu’à stimuler uniquement la visibilité. Dans son communiqué, l’ONMT précise ainsi que «l’objectif est de faire franchir un nouveau cap à Dakhla-Oued Eddahab», en ciblant des segments à forte valeur comme le tourisme sportif, naturel et expérientiel.

La stratégie s’organise d’abord autour de la connectivité, identifiée comme condition de transformation du potentiel en flux touristiques effectifs. Des partenariats avec des compagnies nationales et internationales visent à renforcer les liaisons point-à-point, notamment avec la France et l’Espagne.

Ce choix traduit une lecture claire du principal frein au développement de la destination. Le communiqué souligne que l’objectif est de «désenclaver durablement Dakhla et sécuriser une croissance soutenue des flux internationaux». L’enjeu dépasse l’ouverture de lignes: il s’agit d’installer une continuité dans l’accès, indispensable à la montée en gamme de l’offre.

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En parallèle, l’effort de promotion s’intensifie à travers un dispositif combinant campagnes digitales, contenus et marketing d’influence. La présence dans des salons internationaux comme IFTM Top Resa et FITUR participe à l’ancrage de Dakhla dans les circuits touristiques mondiaux.

Le repositionnement constitue un axe structurant car la stratégie ne se limite plus au kitesurf, mais cherche à élargir la perception de la destination vers une offre balnéaire, nature et expérientielle, afin d’élargir les marchés et allonger la durée des séjours.

Distribution et montée en valeur de l’offre

Le troisième levier concerne la commercialisation, avec un renforcement des partenariats avec les tour-opérateurs et les plateformes de réservation. L’objectif affiché est double, d’abord augmenter les volumes et ensuite améliorer la valeur générée par visiteur.

Ce positionnement traduit une orientation vers une clientèle à contribution plus élevée, cohérente avec l’ambition de montée en gamme de l’écosystème local. La stratégie vise ainsi à articuler croissance des flux et amélioration des recettes touristiques.

Un autre axe se distingue par son importance croissante: le tourisme domestique. L’ONMT considère ce segment comme un levier structurant, avec des actions dédiées pour encourager les Marocains à découvrir la destination.

Cette orientation permet de diversifier les sources de demande et de réduire la dépendance aux marchés internationaux, tout en contribuant à stabiliser l’activité sur l’année.

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Dans son communiqué, l’ONMT note que la démarche adoptée repose sur une intervention directe sur le terrain, avec une coordination étroite entre acteurs publics et privés afin d’accélérer les projets et lever les freins identifiés. Le communiqué insiste sur une «logique d’action directe» visant à assurer «une trajectoire de croissance maîtrisée».

Cette approche traduit un repositionnement opérationnel de l’ONMT, qui ne se limite plus à la promotion mais intervient dans l’activation concrète des leviers de développement.

L’initiative engagée à Dakhla pose en filigrane la question de la qualité de la croissance touristique. La combinaison accessibilité–marketing–distribution traduit une volonté d’équilibrer volume et valeur, tout en accompagnant la structuration de l’offre locale.