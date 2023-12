Cuivre: quatre nouveaux permis pour Critical Mineral Resources

Le britannique Critical Mineral Resources PLC a annoncé l'obtention de 4 nouveaux permis d’exploration situés dans les régions de Rabat et de Beni-Mellal, couvrant une superficie totale d’environ 80 km2.

La société britannique d’exploration et de développement des matières premières énergétiques Critical Mineral Resources PLC a décroché quatre nouveaux permis d’exploration au Maroc. Situés dans les régions de Rabat et de Beni-Mellal, ces permis couvrent une superficie totale de 80 kilomètres carrés, indique l’entreprise dans un communiqué, relayé dans l’édition du jeudi 7 décembre du quotidien Le Matin du Sahara et du Maghreb.

«Le nouveau projet comprend notamment trois permis d’exploration situés à Meseta, à 80 km au sud de Rabat, une région réputée pour ses minéralisations en cuivre, tungstène, étain et plomb-zinc. Il fait suite à l’acquisition par CMR en juin 2023 d’une participation de 80% dans Atlantic Research Minerals et à la sécurisation en septembre du projet Ighem», lit-on.

«Nous sommes ravis d’ajouter le projet Meseta à notre portefeuille de permis d’exploration. Cela correspond à la stratégie déclarée de CMR consistant à cibler les actifs marocains ayant le potentiel de produire des matières premières énergétiques propres. Les premières indications nous donnent confiance dans le potentiel de développement du cuivre dans ce projet», a déclaré le PDG de l’entreprise Charlie Long à cette occasion.

Rappelons que Critical Mineral Resources PLC a annoncé en octobre dernier la signature d’un accord de complément de prix pour le projet de cobalt de Zagora avec sa filiale Atlantic Research Minerals SAR. Cet accord contraignant a été conclu avec les actionnaires de S.A. Strategy SARL, qui est le propriétaire du projet Zagora. Il vise à obtenir un complément de prix une fois certaines étapes achevées, selon Critical Mineral.

Concrètement, Atlantic Research Minerals (ARM) investira dans le projet pour réaliser une étude d’opportunité conforme à la norme JORC, puis passera à une étude de préfaisabilité et enfin à une étude de faisabilité définitive. Au début, sa participation sera de 20 à 25% et augmentera au fur et à mesure de l’avancement des étapes de développement du projet.