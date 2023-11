Crédit Agricole du Maroc certifié ISO 37001 pour son système de management anti-corruption

La certification ISO 37001, que le Crédit Agricole du Maroc (CAM) a obtenue en mai 2023, a couronné un audit approfondi réalisé par l’organisme international EuroCompliance. La certification anti-corruption a été remise, jeudi 9 novembre, au président Mohamed Fikrat par le représentant d’EuroCompliance lors d’une cérémonie à laquelle ont été conviés les collaborateurs et les partenaires du CAM.

«La certification vient conforter la conformité du dispositif de management anti-corruption déployé au sein du CAM et atteste que les risques associés à la corruption ont été identifiés, analysés et traités, et que le dispositif mis en œuvre est conçu de façon à limiter et neutraliser les risques, en déployant les meilleures pratiques en la matière», indique un communiqué de la banque.

Ce dernier ajoute que dans «le cadre de la conformité avec la norme en vigueur, la banque a procédé au renforcement de ses politiques et procédures, à travers l’élaboration d’une cartographie des risques de corruption, le déploiement d’un programme de formation et de communication ainsi que la mise en place d’un contrôle rigoureux au sein de la banque».

On souligne par ailleurs qu’un canal «d’alerte a été mis en place et est désormais accessible aussi bien aux collaborateurs qu’aux partenaires externes, à travers le site institutionnel, leur permettant ainsi de dénoncer toute situation contraire à l’éthique et aux valeurs du Crédit Agricole du Maroc».

Pour rappel, EuroCompliance est un organisme d’audit, de certification et de formation dédié à la prévention de la corruption et la compliance créé en janvier 2017. EuroCompliance est accrédité par le Cofrac pour la certification des systèmes de management anticorruption selon la norme ISO 37001.