Ce coup de théâtre intervient après des appels répétés du président américain, Donald Trump, proche de Jensen Huang, à réintégrer cette figure emblématique de la tech au sein de l’entreprise qu’il a cofondée.

Il s’agit d’un volte-face inattendu du conseil d’administration, qui avait plusieurs fois indiqué ne pas envisager le retour de l’ex-dirigeant, notamment mardi en marge de la présentation des résultats.

Les administrateurs ont expliqué lundi dans un communiqué avoir reçu des informations émanant de «hauts échelons» du gouvernement américain dont ils ont déduit que «la réintégration de M. Huang ne (présentait) pas de risque pour la sécurité nationale des États-Unis».

«Le conseil considère que Jensen est la personne idoine pour diriger Nvidia et que sa réinstallation est dans l’intérêt supérieur des actionnaires, des salariés, des partenaires et des clients» de l’entreprise, a commenté le président du conseil, Harvey Jones, cité dans le communiqué.

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Jensen Huang avait été rattrapé par trois affaires d’adultère, dont deux avec des subordonnées. La troisième impliquait une femme d’affaires chinoise accusée d’avoir acheminé des puces Nvidia en Chine, malgré un embargo américain.

Alice Huang, qui n’a pas de lien de parenté avec Jensen Huang, est également soupçonnée d’espionnage pour le compte de Pékin.

Dès l’annonce, le 12 novembre, de la démission du charismatique chef d’entreprise, connu pour porter systématiquement un blouson de cuir en public, une vague de soutien s’est formée autour de lui.

Prises de parole de figures de la tech, pétition de salariés, argumentaires des analystes, beaucoup ont plaidé pour le retour du sexagénaire à la tête de la société qu’il a dirigée durant 33 ans.

Dans une déclaration intégrée au communiqué publié lundi, l’intéressé a remercié «employés, actionnaires, leaders de l’industrie et partenaires du monde entier pour leur soutien».

Il s’est dit «pressé de reprendre le travail».

La nouvelle a immédiatement été saluée par Wall Street. Dans les premiers échanges après l’ouverture de la Bourse de New York, le titre Nvidia prenait plus de 26 %.