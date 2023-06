Conservation foncière: un chiffre d’affaires de plus de 8 milliards de dirhams en 2022

Siège de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie.

L’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC) a tenu, ce mardi 20 juin, son Conseil d’administration (CA). Une séance présidée par Mohammed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, avec la participation de Abdellatif Loudiyi, ministre délégué auprès du chef de gouvernement, chargé de l’Administration de la défense nationale, ainsi que les représentants des autres départements ministériels, membres du CA.

Lors de cette rencontre, le directeur général de l’ANCFCC, Karim Tajmouati, a révélé la réalisation d’un chiffre d’affaires de 8,03 milliards de dirhams en 2022. Il a également annoncé un bénéfice net comptable hors amortissement de 1,107 milliard de dirhams l’année dernière, et le versement de 4 milliards de dirhams au budget de l’Etat. L’immatriculation foncière a couvert 667.084 hectares. L’ANCFCC a établi 438.258 titres fonciers, dont 188.664 issus de l’IFE en milieu rural, soit une hausse de 5% par rapport à l’année 2021.

A l’issue de ses travaux, le Conseil a arrêté les comptes de l’Agence au titre de l’année 2022, ainsi que le budget modificatif de l’exercice 2023, et a adopté l’ensemble des résolutions proposées par l’Agence.

Le Conseil a acté la désignation de Abdellatif Zaghnoun, directeur général de l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’Etat et de suivi des performances des établissements et entreprises publics, en qualité de membre du Conseil d’administration de l’ANCFCC.