Comment l’intelligence artificielle bouscule l’expertise comptable

Les experts-comptables marocains le savent déjà bien... L’intelligence artificielle n’est plus un gadget technologique, mais un levier stratégique incontournable pour un métier en pleines mutations. Le 10e Congrès de l’Ordre des Experts-Comptables, tenu récemment à Rabat, a confirmé ce tournant, alors que le pays intensifie sa transition numérique et que la profession cherche à consolider son rôle dans un environnement économique de plus en plus piloté par la donnée, indique le magazine Challenge.

Au-delà de l’effet de mode, c’est un changement de paradigme qui s’impose. L’IA ne se limite plus à automatiser les tâches les plus fastidieuses, comme la saisie de factures ou les rapprochements bancaires. Ces opérations, autrefois chronophages et sujettes à erreurs, sont désormais exécutées avec une fiabilité supérieure par des logiciels capables d’apprendre, d’identifier des anomalies ou d’anticiper des risques. Mais la véritable rupture réside ailleurs, indique Challenge. L’IA élargit considérablement le champ de compétence des experts-comptables, les poussant vers un rôle à plus haute valeur ajoutée.

Les entreprises attendent désormais de ces professionnels qu’ils fournissent des analyses financières prédictives, qu’ils détectent plus tôt les signaux faibles d’irrégularité, qu’ils participent directement à la prise de décision stratégique. Les outils d’IA accélèrent le traitement de l’information, renforcent la qualité des audits et transforment les cabinets en plateformes hybrides, où expertise humaine et puissance de calcul cohabitent. Selon plusieurs études citées lors du congrès, les organisations ayant intégré ces solutions constatent à la fois une amélioration de la relation client et une réduction des délais de réponse grâce à l’automatisation intelligente.

Face à ces évolutions, et cité par Challenge, Faïçal Mekouar, président de l’OEC, a rappelé que l’enjeu n’était pas de résister à la révolution numérique, mais de l’intégrer pleinement. Pour lui, l’IA redéfinit les contours du métier sans en menacer l’existence. L’expert-comptable de demain, affirme-t-il, sera davantage un stratège qu’un exécutant, mobilisant des qualités spécifiquement humaines telles que l’intuition, la créativité, la compréhension globale du risque ou l’accompagnement managérial. L’automatisation massive de la donnée libère du temps pour ces missions de conseil, jugées essentielles dans un environnement où la vitesse de circulation de l’information impose une réactivité accrue.

Le congrès a aussi mis en lumière les défis majeurs qui accompagnent cette transformation. La maîtrise de nouveaux outils requiert une montée en compétence rapide dans toute la profession. La question de la confidentialité, de la cybersécurité et de la souveraineté numérique s’impose comme un impératif absolu, dans un contexte où les données deviennent un actif stratégique autant qu’un point de vulnérabilité. Les ateliers consacrés aux agents autonomes, à la gouvernance des données ou aux modèles prédictifs ont montré l’ampleur des chantiers à entreprendre pour assurer une transition sécurisée et maîtrisée.

L’évolution du métier d’expert-comptable n’est donc plus une perspective lointaine, mais un mouvement déjà engagé. Ceux qui sauront s’adapter à ces nouvelles logiques technologiques renforceront leur rôle central dans l’économie marocaine. Les autres risquent de voir s’effriter un modèle désormais dépassé par la rapidité des mutations numériques. Le message du congrès est clair. L’IA ne remplacera certes pas les experts-comptables, mais redessine profondément son territoire d’intervention et impose à la profession de se réinventer immédiatement.