Cheptel national: la sécheresse a eu raison de 38% des têtes, alerte le ministre de l’Agriculture

Interrogé lors d’un point de presse sur la disponibilité du cheptel pour l’Aïd Al Adha, le ministre de l’Agriculture, Ahmed Bouari, a souligné la diminution générale du nombre de têtes, laissant entendre que le Maroc pourrait être amené à importer davantage de viande rouge.

«Cette régression a impacté la production de viande. On est passé de 230.000 têtes de bétail abattues par an à 150.000 aujourd’hui, viandes rouges importées incluses», a-t-il regretté. Ahmed Bouari a rappelé les mesures gouvernementales prises dernièrement pour équilibrer la production nationale et les importations, dont le volume atteignait 21.000 têtes en janvier.

Face à cette situation, le gouvernement a mis au point un plan en six points, parmi lesquels la disponibilité d’une grande quantité d’aliments de bétail (15 millions de tonnes) en faveur des éleveurs, la programmation d’une assistance technique et vétérinaire pour les agriculteurs et d’une assistance pour les petits éleveurs des régions touchées.