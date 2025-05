Casablanca Tech Valley: le futur épicentre africain de l’offshoring se dessine à Sidi Othmane

Khalid Safir, directeur général de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), Mohamed Mhidia, wali de la région de Casablanca-Settat, et Nabila Rmili, maire de Casablanca, lors de la signature du contrat pour le lancement de Casablanca Tech Valley, le 30 avril 2025.

En présence de Mohamed Mhidia, wali de la région Casablanca-Settat, Khalid Safir, directeur général de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) et Nabila Rmili, présidente du Conseil de la ville de Casablanca, ont signé un contrat stratégique pour le lancement de Casablanca Tech Valley.

Ce nouveau parc d’activités, développé par Ewane, filiale de la CDG, se positionne comme une extension moderne et durable de Casanearshore, dont les capacités arrivent progressivement à saturation.

Conçu pour accompagner la croissance du secteur de l’offshoring et des services numériques, Casablanca Tech Valley intègre des standards élevés en matière d’urbanisme, de durabilité et de qualité de vie au travail.

20.000 emplois créés

Le projet s’aligne sur la stratégie nationale visant à faire du Maroc un acteur clé des métiers mondiaux, en capitalisant sur les infrastructures et l’ancrage international de Casablanca.

Le site de Sidi Othmane, identifié comme levier de transformation économique, devrait accueillir des entreprises technologiques de référence et générer plus de 20.000 emplois directs.

La CDG, via Ewane, y réplique son expertise dans la gestion de parcs d’activités (plus de 400.000 m2 déjà opérés), confirmant son rôle de partenaire de l’État dans la réalisation des ambitions numériques du Royaume.

Avec ce projet, Casablanca consolide son statut de hub technologique continental, offrant un environnement compétitif, connecté et adapté aux besoins des acteurs locaux et internationaux. Casablanca Tech Valley incarne ainsi une nouvelle étape dans la dynamique de développement productif et inclusif portée par la CDG et les autorités locales.