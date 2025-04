Nomination. Abderrahmane Ifrassen, nouveau directeur général de la CGI

Abderrahmane Ifrassen, nouveau directeur général de la CGI et directeur général adjoint de CDG Développement.

Abderrahmane Ifrassen assurera désormais le pilotage de la Compagnie générale immobilière (CGI), de la Société d’aménagement Zenata (SAZ), de l’Agence d’urbanisation et de développement d’Anfa (AUDA), de la Société d’aménagement Ryad (SAR) et de la Société d’aménagement Hay Riad (SHRA), ainsi que de la Société nationale d’aménagement communal (SONADAC). Dans ce cadre, il a également été nommé directeur général de la Compagnie générale immobilière (CGI), filiale du Groupe CDG spécialisée dans le développement immobilier.

Ingénieur d’État en génie civil, diplômé de l’École Hassania des travaux publics (EHTP) et titulaire d’un master en maîtrise d’ouvrage et gestion immobilière de l’École spéciale des travaux publics de Paris (ESTP Paris), Abderrahmane Ifrassen dispose d’une expérience approfondie alliant expertise technique et connaissance des enjeux du développement territorial.

Il a notamment exercé les fonctions de directeur général de la société Idmaj Sakan, dans le cadre du programme «Villes sans bidonvilles» pour les régions du Grand Casablanca, puis de directeur général de Rabat Région Aménagements, où il a piloté le programme «Rabat Ville Lumière», ainsi que plusieurs projets structurants à l’échelle régionale.

Abderrahmane Ifrassen a également occupé le poste de chargé de mission au sein du ministère de l’Intérieur, où il a contribué à la mise en place des Sociétés de développement territorial et assuré le suivi de multiples projets stratégiques.