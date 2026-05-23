Casablanca: à l’approche de l’Aïd al-Adha, les contrôles sanitaires s’intensifient dans les marchés

Destruction de figues sèches impropres à la consommation au marché de Garage Allal à Casablanca (K.Sabbar/Le360).

Au marché de Garage Allal, les odeurs d’épices se mêlent au brouhaha des clients venus faire leurs achats. Derrière les comptoirs chargés de cumin, de poivre ou encore de paprika, les commerçants enchaînent les ventes à l’approche de l’Aïd. Au milieu de cette agitation, les agents de contrôle passent d’une boutique à l’autre pour inspecter les produits exposés et vérifier les conditions de stockage.

Pour Ahmed Majid, chercheur au département économique relevant de la préfecture d’Al Fida-Mers Sultan, ces opérations ne se limitent pas uniquement à la période de l’Aïd. «Les opérations de contrôle et de suivi au sein des marchés ne revêtent pas uniquement un caractère saisonnier ou lié aux occasions particulières. Il s’agit d’un travail permanent mené tout au long de l’année», déclare-t-il. «Deux commissions de contrôle travaillent quotidiennement pour inciter les commerçants à afficher les prix, vérifier les factures des marchandises et suivre l’approvisionnement du marché», ajoute-t-il.

Au cours de cette tournée, plusieurs infractions ont été relevées, notamment l’absence d’affichage des prix chez certains commerçants. Les agents ont également contrôlé la conformité des produits alimentaires et leurs conditions de conservation. «Nous appliquons des instructions strictes afin de protéger la santé du consommateur et lutter contre toute infraction», affirme Ahmed Majid. «Lorsqu’une infraction est constatée, le commerçant est convoqué au siège de la préfecture afin qu’un procès-verbal soit établi puis transmis au tribunal compétent», précise-t-il.

Suite au constat de mauvaises conditions de stockage jugées dangereuses pour la santé des consommateurs, une quantité de figues sèches (chriha) a été saisie puis immédiatement détruite .

Lire aussi : Hygiène alimentaire: les autorités poursuivent les descentes sur le terrain à Casablanca

Présente sur place, Imane Chakib, technicienne en santé et environnement au bureau municipal d’hygiène de Mers Sultan, rappelle l’importance des normes sanitaires, notamment pour les mélanges d’épices. «La présence du label de sécurité sanitaire de l’ONSSA est obligatoire pour ce type de produits. En son absence, le produit est immédiatement retiré et détruit», confirme-t-elle.

La responsable explique également que les équipes contrôlent les produits périmés, les denrées impropres à la consommation ainsi que les conditions de stockage. «Nous vérifions si les produits sont conservés dans des lieux sains et adaptés afin d’éviter toute détérioration de leur qualité», souligne-t-elle.

Lire aussi : Restauration: comment les contrôleurs sanitaires veillent sur nos assiettes

Concernant les produits saisis, une procédure précise est appliquée. «Un procès-verbal de saisie et de destruction est établi, les quantités sont pesées puis détruites immédiatement à l’aide de produits comme l’eau de Javel afin d’empêcher leur réutilisation», explique-t-elle.

À l’approche de l’Aïd al-Adha, certains produits font l’objet d’une vigilance particulière. «Les pâtisseries et les épices sont les produits qui posent le plus souvent problème durant cette période», indique Iman Chakib. «Certaines pâtisseries sont stockées durant de longues périodes avant d’être mises en vente pendant l’Aïd. Quant aux épices, elles sont parfois conservées dans des endroits humides, ce qui altère leur qualité», conclut-elle.