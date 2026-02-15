Dattes et denrées périssables: la traque aux produits impropres s’intensifie à El Fida

Des contrôleurs du bureau de la sécurité sanitaire en mission chez des vendeurs de dattes à El Fida, à Casablanca.

Dans la préfecture d’El Fida, une récente opération de contrôle a conduit à l’établissement de plusieurs procès-verbaux et à la destruction de marchandises impropres à la consommation. Tehmani Anibou, contrôleur agréé au bureau de la sécurité sanitaire, souligne que ces interventions ne se limitent pas à la période du mois sacré.

«Ces actions s’inscrivent dans une démarche routinière que nous menons tout au long de l’année. Nous n’attendons pas le Ramadan pour agir», précise-t-il. «Un planning rigoureux est établi par le Gouverneur, et nous nous y conformons strictement par des descentes régulières sur le terrain.»

Selon le responsable, les infractions relevées demeurent toutefois isolées. «Comme vous avez pu le constater, les contrevenants sont peu nombreux. Le stockage de denrées périmées reste une exception. La majorité des vendeurs de dattes respecte les normes de sécurité sanitaire en vigueur; les commerces sont bien entretenus et les professionnels se montrent coopératifs.»

En cas d’infraction, la procédure varie selon la gravité des faits. Lorsqu’il s’agit de contrefaçon ou de quantités importantes de produits non conformes, les services de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) interviennent directement et peuvent ordonner un arrêt d’activité. En revanche, si la quantité est minime, la marchandise est détruite sur place et un procès-verbal est dressé, après notification au commerçant. Les contrôleurs rappellent également les bonnes pratiques aux marchands, notamment en ce qui concerne les dattes, très prisées durant cette période. «Une fois sorties de la chaîne du froid, les dattes doivent être commercialisées sans délai et ne peuvent en aucun cas être réintégrées au réfrigérateur. Par ailleurs, un contrôle systématique de la date de péremption demeure indispensable pour garantir la sécurité sanitaire des produits», insistent-ils.

Côté prix, les dattes locales sont commercialisées à partir de 20 dirhams le kilo et peuvent atteindre 120 dirhams dans la circonscription d’El Fida, selon leur qualité. Les dattes importées d’Égypte sont proposées entre 15 et 16 dirhams le kilo.

Un commerçant présent sur place confirme la fluidité de la procédure: «Le contrôle s’effectue dans d’excellentes conditions. Les agents inspectent les produits de façon régulière». Ces interventions s’inscrivent dans une démarche pérenne de protection du consommateur et de respect des normes d’hygiène au sein des réseaux de distribution.