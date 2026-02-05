TOOMORE: l’excellence des dattes Majhoul pour un voyage sensoriel au cœur du luxe

À l’aube du Ramadan, mois de générosité et de partage, offrir devient tout un art. On ne donne que ce que l’on souhaiterait recevoir: un produit authentique, raffiné, porteur de sens. C’est précisément cette exigence que TOOMORE incarne.

Spécialiste de la datte de luxe, la boutique TOOMORE met à l’honneur un trésor du patrimoine culinaire marocain: la datte Majhoul. Découverte au 19ème siècle à Boudnib, dans la région du Tafilalet, la Majhoul a conquis le cœur des Marocains et s’impose depuis comme un incontournable des grandes célébrations.

Surnommée la «Rolls des dattes», la Majhoul est une variété authentiquement marocaine à laquelle TOOMORE redonne ses lettres de noblesse. De la source à votre palais, la datte Majhoul proposée par la boutique provient des plus belles oasis et palmeraies du Sahara marocain, respectant les standards de qualité les plus exigeants.

Cueillie une à une à parfaite maturité, elle se distingue par sa chair généreuse, sa texture fondante et son goût naturellement sucré, sans aucun ajout ni transformation artificielle.

Pour se démarquer, TOOMORE propose une gamme unique de créations enrobées, mêlant dattes Majhoul et ingrédients nobles pour des saveurs toujours plus audacieuses et raffinées. Ces créations puisent l’excellence dans le terroir marocain: amandes de Tafraout, noix d’Azilal, roses de Kalaat M’Gouna, fleur d’oranger de Fès… le tout sublimé par du chocolat grand cru pour un voyage sensoriel alliant tradition et créativité.

Les dattes fourrées de la maison Toomore.

Mais l’expérience TOOMORE ne s’arrête pas au goût. La maison investit également le design et le packaging, concevant des coffrets en matériaux nobles, inspirés de l’artisanat marocain, et répondant aux standards internationaux du luxe.

Si la demande culmine pendant le Ramadan, TOOMORE rayonne toute l’année avec des créations personnalisées pour les entreprises et des collections pensées pour chaque moment de partage.

Présente sur le marché national et international, la marque poursuit son développement en élargissant sa gamme, tout en maintenant un positionnement axé sur la qualité, la traçabilité du produit et la valorisation du patrimoine agricole marocain.

Que ce soit pour une cérémonie, des cadeaux d’entreprise ou simplement pour se faire plaisir, la boutique TOOMORE répond aux envies les plus exigeantes.

Pour offrir un présent qui conjugue tradition, gourmandise, raffinement et créativité, une adresse s’impose: N°20, rue Ahmed Amine, Casablanca 20250.

Appréciée pour ses saveurs délicates autant que pour ses vertus nutritionnelles, la datte se distingue par des propriétés remarquables, au croisement du plaisir et du bien-être.

Grâce à son apport élevé en minéraux, riche en potassium et magnésium, elle participe au bon équilibre et est une excellente source de fibres, ce qui rend la datte extrêmement populaire auprès des consommateurs soucieux de leurs santé et bien-être, recommandée par les grands nutritionnistes et conseillée pour les enfants.

Au prestige, à la délicatesse et aux bienfaits nutritionnels de ce fruit, TOOMORE s’impose comme un incontournable, non seulement pour le mois sacré de Ramadan, mais aussi pour tous vos moments festifs tout au long de l’année. Pour vos cadeaux raffinés, vos instants gourmands ou vos célébrations spéciales, TOOMORE vous offre the date you deserve.